Somos perfectos

La gente no comete errores. Nadie comete un solo error en su vida y si lo hace no se arrepiente de ello. De hecho, imagino que ustedes han leído tantas veces como lo he hecho yo en muchas entrevistas esa frase de "no me arrepiento de nada, porque si lo hice en su momento sería porque pensé que era lo mejor". En redes sociales esto se multiplica por cien. Lo de no cometer errores. Y lo de ser pluscuamperfecto. En redes te encuentras con gente que actúa siempre controlando sus nervios, que jamás daría una bofetada, que no perdería la compostura, que cada acción que hace la analiza en los segundos anteriores bajo 25 prismas e ideologías distintas y que cada palabra que sale de su boca o de sus dedos es intachable. Yo no entiendo de dónde salen tantos problemas en el mundo si te pones a mirar y no hay más que gente que no se equivoca nunca, que no hace nunca nada mal y que tiene lecciones instantáneas para cada pequeña puta cosa que sucede en el universo mundo. Lo he vuelto a comprobar con la bofetada de Will Smith, pero esto es muy antiguo y está muy generalizado: la gente no es capaz de reconocer que comete errores y si lo hace lo verbaliza desde un punto de vista global –yo también me equivoco, no creas– pero no concretando –me equivoqué ese día dando mi opinión sobre ti, disculpa–. Vivimos en una sociedad así, en la que de cara a la galería y en frío y en casa somos capaces de no alterarnos con nada, elegir el camino perfecto de los 100 que se presentan antes de cada acción y siendo, por supuesto, un compendio de solidaridad, bonhomía y comprensión que lo que no entiendo es luego por qué pasan las cosas. Claro, que en una sociedad en la que arrepentirse es cosa de débiles o de flojos o en la que dudar de algo está mal visto o en la que cambiar de postura o variarla algo es una afrenta a la pureza pues tampoco es de extrañar. Somos el mejor planeta de todos.