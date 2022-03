No os da la sensación de que a veces los astros se alinean para mandarnos mensajes? Estos días no paro de darle vueltas a lo frágil que es nuestro modelo capitalista y globalizado. El cambio climático, la pandemia, la guerra de Ucrania... todo esto nos está demostrando claramente que este sistema nos esclaviza y nos lleva al abismo. El Km 0 es el pasado, pero sobre todo el futuro. Y sumida yo en estas cuestiones, va y aparece en mi camino la obra Walden publicada en 1854 por Henry David Thoreau y cuya traducción al euskera ha premiado la Asociación de Librerías de Navarra. Todo un clásico (que yo no conocía) y que habla de la defensa del medio ambiente, la lucha contra el consumismo y la igualdad de todas las personas. De hecho, se considera la primera obra ecologista al proponer reconquistar nuestra relación con la naturaleza, sin someterla ni someternos a ella. Es un libro raro, pero interesante con frases como: "La nación vive demasiado rápidamente. Los hombres piensan que es esencial que su nación tenga comercio y exporte hielo y hable por telégrafo y viaje a 30 millas por hora." "Si no se construyen los ferrocarriles ¿cómo llegaremos a tiempo al cielo?" "No montamos en el ferrocarril. Él se monta sobre nosotros. ¿Has pensado alguna vez que son esos durmientes sobre los que se asienta el ferrocarril? Cada uno de ellos es un hombre." Y estando leyendo estas frases oigo en la radio que una iniciativa llamada "Alternativa por el Tren" acaba de poner en marcha un crowdfunding para realizar un estudio con la intención de demostrar que es mejor un tren social para personas y mercancías, que aproveche y mejore los trazados ya existentes, que el dichoso tren de alta velocidad. ¿Los astros?