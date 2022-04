Se puede decir que ésta ha sido una buena semana para muchos vascos, así como para todos los euskaldunes que lo son y que se sienten. Veamos: no todos los días lees que los pescadores vascos descubrieron América un siglo antes que Colón, según señala la primera edición de Us et coustumes de la mer (1647) que ha sido localizada en Francia por la editorial Mintzoa. Veo difícil que los libros de texto cambien sus contenidos sobre este hecho histórico, pero ahí queda el dato para satisfacción de más de uno. En su justa medida, seguro que a otros tantos les habrá honrado saber que el dúo Amaral se va a estrenar con el euskera cantando junto a Izaro. Es motivo de agrado para los hablantes y amantes de cualquier lengua que un famoso difunda con mimo su idioma, de modo que qué decir del maltratado euskera. Claro que si hablamos de cuidados a este común patrimonio, parece obligado citar la 22ª edición de la Korrika. He seguido el trayecto por una web, mientras las gentes trotaban tras el lekuko en medio de una potente nevada alavesa para continuar por una noche oscura y helada en Sakana, una mañana de nieve en Pamplona... y pensé que esta histórica carrera de relevos es, a la vez, un milagro de la solidaridad y una gran expresión de amor que dignifica a sus participantes.