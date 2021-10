La deriva de la derecha

El PP ha distribuido un nuevo argumentario entre sus cargos públicos en su alucinada carrera de desgaste al Gobierno de España. Ahora dice que está quebrado el país que supuestamente defiende. Lo repite a todas horas y en todos los foros, incluidos los internacionales. No le importa ejercer de pésimo embajador ni le preocupa trasladar al exterior una imagen de desconfianza que, además, es falsa.

Embarcado en una competición con Vox por ver quién exagera más en las descalificaciones a Sánchez aún a costa de perder credibilidad incluso entre algunas de las mentas más preclaras de los suyos, incurrir en falsedades le parece algo secundario. Pero una mentira, por mucho que se repita, sigue siendo una mentira. Y España no está en quiebra sencillamente porque sigue haciendo frente a sus pagos y obligaciones financieras con normalidad. Por lo tanto, esto no es opinable sino un hecho objetivo. En su perseverante deriva, el PP también se ha agarrado estos días a los presupuestos recién presentados por el Gobierno español para sostener que se basan en "una mentira" y que no son fiables porque "se sustentan en datos falsos".

Otro improperio más a sumar a los soltados en la reciente convención del PP, donde se evidenció que la estrategia de Casado pasa por radicalizarse todavía más para tratar de achicar el espacio a Vox, una vez que da a Ciudadanos por amortizado. Y en este terreno el presidente del PP se siente como pez en el agua con un discurso tan alejadísimo de la realidad como amenazante. No en vano, se ha comprometido a derogar un montón de leyes, incluidas la de la eutanasia, la de educación y la de memoria histórica, en el hipotético caso de que llegue al poder y se atreve a hablar de Sánchez como si fuera el pasado, pese a que la legislatura no ha llegado a su ecuador. ¿Y qué dice UPN de esta deriva de la derecha? Nada relevante. Calla, hace buenas migas con Vox en el Congreso de los Diputados e improla al PSN que cambie de estrategia en Navarra mientras participa con su socio del apaleamiento de Sánchez. ¿Pero en qué planeta viven estos?