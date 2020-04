Alumna de la UPNA

Soy una estudiante de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, en la Universidad Pública de Navarra. Escribo este correo, principalmente por la impotencia que siento como estudiante en esta situación, pero también para dar voz a más estudiantes que se sienten identificados y mostrar nuestra realidad que no está siendo expuesta. Sé que en cierta manera el COVID-19 no se esperaba y por ende la UPNA no estaba preparada, pero considero que no se han tomado las mejores decisiones.

Por un lado, siento impotencia, ya que en cierta manera no estamos recibiendo toda la ayuda que nos podrían proporcionar, me explico, varios profesores en distintas Universidades de España han optado por dar clase de forma "online" por ejemplo, mediante videoconferencias. De esta manera, seguir con el ritmo habitual del curso, adaptándose a la necesidad de los alumnos.

Pero la realidad (mostrando mi experiencia), es que desde que se declaró el estado de alarma y se suspendieron las clases presenciales, solo he recibido clases de una asignatura, aunque hemos mostrado nuestra disconformidad a los profesores por las cuatro asignaturas restantes, solo una de ellas respondió positivamente a inicios de abril, otra nos abrió un foro para que únicamente preguntemos dudas (mostrando al menos una solución, ya que no dispone de internet en su casa) y otros ni siquiera contestaron.

Lo que exigimos es, que si pagamos una Universidad es necesario que se aseguren mínimamente que los profesores están impartiendo clase y no se están conformando con subir documentos y cargar a al alumnado con la asignatura, la individualización académica no es una solución. Según noticias publicadas oficialmente por la UPNA se ha hablado que ayudarán a los alumnos que no tengan ordenador, internet€ pero a los profesores, ¿no? Es injusto que la UPNA no proporcione herramientas de tal modo que los profesores puedan impartir docencia.

También se hablaba mediante entrevistas en radio que la UPNA iba a impulsar la evaluación continua. La realidad es que recibimos la noticia que en nuestro curso y en nuestra carrera, ninguna asignatura ha realizado cambios en la guía docente adaptándose a los alumnos.

Más alumnos como yo sentimos que es injusto que a un mes de los exámenes finales esta sea la realidad, nos estamos exponiendo a unos exámenes finales que prácticamente determinan el aprobado de la asignatura, estando en clara desventaja al no recibir docencia telemáticamente ya que no cumple con una eficiente transmisión de conocimientos. Es inevitable empezar a pensar que seguramente muchos alumnos se vean afectados y pese a sus esfuerzos no consigan superar la asignatura, por lo cual, exigimos tasas de primera matrícula en el próximo curso.