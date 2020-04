Y al capitalismo, ¿cuándo lo hibernamos?

Nuestra sociedad está regida por un sistema económico capitalista, que genera desigualdades cada día más abismales, castigando especialmente a determinados sectores sociales: mujeres, migrantes, jóvenes, mayores€ Un sistema capitalista, al que nos hemos acostumbrado, desde que en la década de los años ochenta, las políticas fiscales neoliberales arrasasen en esta Europa donde convivimos.

Y en eso estábamos, cuando en un instante ha aparecido el Covid-19, y de repente se ha vuelto todo el mundo progresista y amante de lo público. Sin embargo, las medidas propuestas para salir económicamente de esta crisis, no difieren lo más mínimo de las recetas neoliberales, que venimos padeciendo desde hace cuarenta años.

Porque cuando desde el Gobierno de Navarra se nos dice, que a fecha 31 de diciembre de 2019 se han endeudado en 215 millones de euros, y que para este año 2020 tienen previsto hacerlo en un importe de 311 millones. Y que para paliar esta crisis, van a avalar nuevas líneas de financiación de circulante ante entidades bancarias privadas, por importe de 100 millones de euros. Así como, que han dotado con 15 millones de euros a la empresa pública SODENA para realizar préstamos. No podemos sino recordar, el informe presentado por el Parlamento Social en la pasada legislatura, ante la ponencia sobre el estudio y análisis de la deuda publica en Navarra, que se llevó a cabo en el Parlamento de Navarra. Dicho informe reflejaba las cantidades consideradas deuda ilegitima, respecto a las emisiones de deuda realizada por los diferentes Gobiernos de UPN, con vencimientos en los años 2017 y 2018, cuyo importe total ascendía a la cantidad de 708 millones de euros.

De estos 708 millones de euros, la cantidad de deuda ilegitima detectada fue de 191 millones de euros. Un 27%, que trasladado al total de la deuda pública navarra (3.500 millones) nos podría llevar a un total de 945 millones de deuda ilegitima en Navarra. Es decir, deuda contraída por la Administración en contra de los intereses de la ciudadanía, y favoreciendo el beneficio de las instituciones financieras, principalmente la banca privada.

La suma de estos 191 millones la constituyen: 5 millones de contratos fraudulentos denominados SWAPS Y COLLAR, que los diferentes gobiernos de UPN negociaron con la CAN (ahora LA CAIXA) en los que la entidad financiera se beneficiaba, en detrimento del presupuesto navarro. Como quedó reflejado en el informe 2017/06 de la Cámara de Comptos, sobre el endeudamiento del Gobierno de Navarra en el periodo (2000-2015).

Que se unen a los 19,7 millones por la operación especulativa de la compra-venta de acciones de Iberdrola, realizada por la empresa pública SODENA y reflejada en el informe 2016/03 de la Cámara de Comptos, en el que se demostraba que la perdida ocasionada a la Administración Navarra, era el beneficio obtenido por la CAN en dicha operación.

Más los 47,3 millones por el sobrecoste de los intereses en la emisión de deuda con vencimiento en el año 2017 y 67,6 millones en la emisión de deuda con vencimiento en el año 2018, aspecto denunciado por la Comisión Europea.

Y por último los 51,4 millones de Avales Fallidos, reflejados en el informe de la Cámara de Comptos 2017/24 sobre la evolución del Sector Público Empresarial y de sus avales fallidos (2001-2015), que de acuerdo a lo expuesto por la Directora -Gerente de SODENA, empresa responsable de la mayor parte de estos avales, que en comparecencia parlamentaria el día 12 de enero del 2018 dijo:

"En relación a los avales fallidos, eran las propias entidades financieras quienes analizaban el riesgo de las inversiones a realizar, en lugar de la propia SODENA. Así la empresa pública, concede avales en función de los informes realizados por las entidades bancarias, que deciden invertir en cada proyecto".

Se demuestra que la Banca Privada nunca pierde, y que la pagana es la ciudadanía navarra.

Así mismo, el informe recoge los bancos responsables de esta deuda ilegitima, a los que el Gobierno de Navarra podría reclamársela. Clasificados, por mayor importe de deuda (en millones de euros) son: LA CAIXA con 42. BBVA 38. SANTANDER 25. SABADELL 16,2. BANKIA 11 y diez entidades financieras más hasta completar los 191 millones de deuda ilegitima.

Llegados a este punto, es conveniente recordar que el Parlamento Social, tanto en la elaboración, como en la presentación ante el Parlamento de Navarra de este informe, contó con la inestimable ayuda y colaboración, del grupo parlamentario de ORAIN BAI.

Grupo parlamentario, que formó parte en el apoyo al denominado gobierno del cambio en la pasada legislatura, y que en esta ha sido sustituido por el grupo parlamentario del PSN.

Este hecho ha contribuido, a que el acuerdo programático firmado por el PSN-GEROA BAI-PODEMOS e IU para esta legislatura, no haga referencia alguna al tema del estudio, análisis y auditoria, de los 3.500 millones de deuda pública que tenemos en Navarra.

Como también se ha notado el cambio, a más conservador, en la reciente aprobación de la ley de modificación de diversos impuestos y medidas tributarias.

Es de esperar, que este confinamiento impuesto a la ciudadanía, haga reflexionar y recapacitar a nuestros gobernantes y se aparten de ese socio liberalismo, que no hace más que apuntalar al capitalismo más cruel, que estamos adivinando en esta crisis.

El autor es miembro del Parlamento Social