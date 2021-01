Antígenos y farmacias

Lo peor de este virus loco es que no da la cara, ni siquiera ahora que el frío polar y la nieve se han apoderado del comienzo del año. Si pensábamos que este invierno crudo iba a agudizar los síntomas de un simple resfriado por culpa del fatal virus no va a ser así. No hay gripes, seguramente porque vamos todos con mascarilla, y un porcentaje muy alto –entorno al 77%– de casos covid son asintomáticos. El debate sobre el uso de antígenos en farmacias (o en casa, no hay que olvidar que Amazon ya vende kit) está servido. Y reconozco que no resulta fácil tomar decisiones. El sector de enfermería rechaza por peligrosos los test de antígenos en farmacias dado el riesgo que supone para la salud pública. Hablan de la falsa sensación de seguridad incluso de riesgo de contagio en estos establecimientos privados. Por su parte las farmacias navarras dicen que si bien a corto plazo no se plantea es una opción que se está valorando junto con Osasunbidea y Salud Pública, y que en todo caso será Salud quien tenga que autorizar a un personal que, señalan, está "perfectamente capacitado". En Francia, Portugal o Reino Unido ya es posible. También en Madrid pero con condiciones, para hacer cribados masivos. Dicen que su efectividad en personas sin síntomas es limitada. Yo apelo a la responsabilidad individual. Si no estás tranquilo, te asaltan dudas ante un dolor de cabeza o una aproximación no buscada en el puesto de trabajo, por mucho que te hayas cuidado, y Salud te dice que no ve caso para una PCR o un test, ¿por qué no puedes salir de dudas si andas cerca de gente de riesgo? O casos así.