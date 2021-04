Maya a ritmo de bolero

Llevo desde el lunes tarareando el bolero Piel de canela. Supongo que le pasará a más gente. Es inevitable. El estribillo es pegadizo y conocido y el resto es una melodía de las que fácilmente recuerdas. La cantas sin darte cuenta, sin fijarte en lo que dices. Y todas las veces que esa hermosa canción viene a mi mente no consigo evocar ni una sola imagen de San Fermín y tampoco de la pandemia. Es un bolero de amor y de reconocimiento a las personas importantes, eso sí, pero de todas las bandas sonoras posibles para poner música a la suspensión por segundo año de los Sanfermines, creo que la elección no ha estado a la altura, como desgraciadamente no lo ha estado el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el resto de su equipo en todo este asunto. Que el vídeo con el que dar a conocer al mundo entero que este año no puede haber fiestas de San Fermín por la complicada situación sanitaria provocada por la pandemia de la covid sea un vídeo con un bolero de fondo, cantado en castellano y subtitulado en castellano, no hay por donde cogerlo. Con la cantidad de música propia, de la fiesta y de la tierra, en castellano y en euskera, que ya tenemos y que con solo escuchar el primer compás te trasladas a Pamplona, es increíble irse tan lejos. Esperemos que en esa anunciada programación cultural para este verano tengan en cuenta al sector de la cultura local, imprescindible siempre y tan necesitado como otros de apoyo municipal.