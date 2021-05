Iruña no es Netflix

La vida no es Netflix, aunque algunos parezcan vivir dentro de una de las series de la plataforma. Argumentos imposibles donde todo es posible. Segundas temporadas que se filman o no en función del éxito que alcancen las primeras, porque en la pantalla, donde todo lo vemos ya muy maquillado, también se improvisa, se pone un personaje y se quita otro según si funciona o no y en eso se parece a la vida real. Hay que tener cuidado con las series, por ejemplo con todas las que reflejan una profesión que en casi nada se parece a lo que es, porque marcan tendencia. Pero es ficción y eso lo aguanta todo. Otra cosa es el día a día, vivir a pie de calle, tomar decisiones que afectan a personas de carne y hueso. Así, mientras la realidad todavía marcada por el covid-19 impone que no es tiempo de fiestas y que los Sanfermines, por mucho que nos pese a todos y todas, no son aptos para tiempos de pandemia en los que se frena todo aquello que hacen de esos días una fiesta única, hay quien ha preferido poner Netflix y dejarse llevar. Y así sumarse a la tendencia y convertir Iruña en un plató virtual para seguidores de la serie Gambito de dama, porque el ajedrez, según el alcalde Enrique Maya, es lo que se lleva ahora y sin duda es la opción más idónea y segura para las calurosas tardes de julio. Esa serie, como otras, han contribuido y mucho a hacer más llevaderos los días de encierro obligado, donde casi la única opción de ocio venía de la pantalla. Pero es tiempo de que la cultura vuelva a sus espacios. Menos series y plataformas y más conectar con el entorno, que da para muchas temporadas.