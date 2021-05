Ayuso contra la libertad

La escuché la noche electoral y no daba crédito a mis oídos. Reivindicando "una forma de vida a la madrileña" y gritando con chulería que el "sanchismo no entra en Madrid". Populismo cañí que no siendo la Espe, mucho más populachera, le sale por cierto muy pero que muy forzado. Vamos que ni la veo marcándose un chotis aunque lo que realmente preocupa es que un tema tan serio como la salud lo utilice políticamente para ganar unas elecciones. Yendo a la contra y de presunta rebelde. Enfrentarse a Sánchez mientras dejaba morir a ancianos en las residencias, y apropiándose de la bandera de la libertad a la vez que recortaba servicios en salud y educación, sin ofrecer una vivienda o sanidad digna, y sobre todo, fomentando las desigualdades sociales. Fue el PSOE, y su aliado Podemos, el que cerró los bares de Madrid y nos encerró en nuestras casas manu militari. Claaroo. No importan los más de 20.000 muertos que ha registrado la comunidad ni que tenga Madrid una atención primaria desmantelada. Mejor unas cañas con tapita, que ya culparemos al Gobierno central si hay muchos funerales. Bajemos los impuestos, que si hacen falta servicios ya los tendremos para quienes se los puedan pagar en la red privada. No quiero pensar en la nota que puedan estar tomando algunos líderes políticos mediocres o tibios que ven cómo este populismo triunfa. Y viene el verano, la gente está cansada de restricciones y las comunidades podrán tomar decisiones sin el paraguas del estado de alarma. Ojito a los alcaldes de Navarra Suma que igual se ponen ayusistas! Ahí lo dejo.