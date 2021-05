'Ikusitakoan, cuéntalo'

Un dolor fuerte en el estómago; ganas de vomitar. Pesadillas. Insomnio. Terror a acudir al aula. A acercarse a las inmediaciones del centro. A salir de casa. Temor a encontrar a alguno de ellos, a alguna de ellas en ese largo camino de vuelta a casa. Y una vez dentro, sudor frío cuando suena el sonido que avisa de la recepción de algún mensaje no deseado€ No hay valor para entrar en las redes. No hay valor para contarlo. Esto se parece mucho a estar atrapada, a estar atrapado. Atrapados en las fauces de una bestia camaleónica, escurridiza y, en ocasiones, con piel de cordero. Es el acoso escolar. Una realidad en la inmensa mayoría de centros escolares. Una amenaza real, una lacra, el enemigo de una convivencia sana que devora no solo a aquel o a aquella que lo padece, sino a toda la comunidad educativa, que enferma como consecuencia del dolor amargo que genera el mirar para otro lado.

El acoso escolar nos atañe a todos, a todas. Nos devora, a todos y todas; y dado que estamos convencidas de que dar visibilidad al problema es parte de la solución, nos queremos sumar desde estas líneas a la conmemoración del Día Internacional contra el Acoso Escolar. Esta efeméride cumple una década: fue instaurada en el año 2011, a propuesta de asociaciones de padres y madres y diversas organizaciones no gubernamentales, que llevan años sumando sus fuerzas y poniendo sus recursos a disposición de las víctimas y sus familias, para un acompañamiento necesario y sanador.

En Navarra, por suerte, contamos con asociaciones y organizaciones y grupos dedicados a esta causa, a combatir el bullying, a acompañar (en ocasiones en sentido literal) a quienes lo sufren. La asociación Levántate contra el Bullying es una de estas estructuras que, desde hace ya más de cinco años, procuran acogida a familias que se desesperan sin medios, sin apoyos y sin respuestas. Tenemos a los hombres y las mujeres de PICA, asociación motera, que brindan apoyo a las víctimas de acoso escolar y que muestran su mejor cara, dando la cara por aquellas y aquellos a quienes se la quieren partir. Y, por suerte, hay más, muchos y muchas más.

Tenemos a Los Tenampas y El Mariachi, con propuestas como Chavito denunció, en la que junto a conocidos deportistas y cantantes tratan de concienciar sobre este problema, en este caso de forma amable y divertida. Aún así, en el día a día de multitud de escolares impera el ciberacoso (tal y como recuerda Pantallas Amigas: si te sucede, ignora, bloquea, pide ayuda y denuncia), el bloqueo social, la LGTBIfobia, las agresiones, las amenazas... Estas son algunas de las variadas formas que adopta el acoso escolar. Según Unicef, uno o una de cada tres escolares en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia escolar. Es nuestra responsabilidad, la de toda la sociedad, prevenirlo, acometerlo, atajarlo y ayudar a superarlo.

Pero, más allá de lo que se puede hacer desde una sociedad concienciada, como consideramos que es la navarra, está lo que puede y debe hacer la Administración foral. De la mano del Gobierno de Navarra, los centros educativos de nuestra comunidad cuentan desde 2016 con el Programa Laguntza, que pretende promover la prevención del acoso escolar y facilita formación al profesorado y los equipos directivos en cuestiones relativas a la convivencia escolar (disrupción, acoso, ciberacoso, suicidio, duelo, etcétera), además de a los centros para solucionar sus problemas de convivencia en el día a día.

De la mano de Laguntza, desde gobierno, el Departamento de Educación abordó la legislatura pasada el tema del acoso escolar con una campaña cuya imagen aún permanece en puertas y pasillos de muchos centros educativos, así como en la retina de muchas de nosotras. La campaña tuvo como objetivo animar a los y las testigos de cualquier situación a relatar este tipo de casos y, así, visibilizar un dolor que a menudo queda silenciado.

Se quiso remarcar la importancia de no ignorar las situaciones violentas que se puedan dar en el entorno de los centros educativos y ayudar a quienes las padecen. Hoy, queremos volver a captar la atención de los y las espectadoras de casos de acoso, insistiéndoles en Ikusitakoan-Cuéntalo: tu ayuda es importante para acabar con la violencia escolar. No la ignores. Cuéntalo.

Sabemos que son miles las historias de acoso escolar; pero lo que no debemos olvidar es que son miles los niños y las niñas que lo vencieron y lo vencerán. Eso sí, con la necesaria ayuda de todos y todas.

La autora es burukide de EAJ-PNV Nafarroa y parlamentaria de Geroa Bai