Osasuna dormirá este viernes en Miranda

pamplona - Osasuna se entrenó ayer con vistas al partido de mañana ante el Haro, en una sesión en la que estuvo ausente Raúl Navas, aquejado de molestias en la rodilla. Tampoco estuvieron Toni Lato -lesionados- ni Luis Perea -que estaba cerrando su cesión al Alcorcón-. La sesión se centró en posesiones de balón y jugadas de finalización a medio campo para optimizar sus prestaciones después del empate ante el Celta el pasado domingo.

Quien sí completó la sesión por primera vez es Kike Barja, que esta semana realizará todos los ejercicios de entrenamiento, excepto los más agresivos, por lo que todavía no está disponible para Jagoba Arrasate. También estuvo presente el guardameta Rubén Martínez, lesionado, que realizó trabajo aparte con el preparador de porteros, Richard Sanzol. Por lo demás, Juan Villar se retiró antes de tiempo, aunque los servicios médicos descartaron cualquier tipo de contratiempo físico al respecto del delantero onubense, y a priori se mantiene como disponible de cara al partido de mañana.

La plantilla vuelve a entrenar hoy a las 10.30 horas en Tajonar, pero será a puerta cerrada y en el campo trasero donde suele entrenar el Promesas, que es de césped artificial, al igual que el escenario del duelo de Copa del Rey de mañana. Después, Jagoba Arrasate hablará y dará la convocatoria, en la que previsiblemente no entrará ningún jugador de Osasuna Promesas, como sí fue el caso del encuentro de la primera ronda ante el Lorca Deportiva. El filial dirigido por Santi Castillejo tiene partido ese mismo sábado a las 16.30 horas ante el Tudelano, en las instalaciones deportivas de Tajonar. Aun así, no es para nada descartable que los menos habituales tengan minutos ante el Haro Deportivo, aunque el once será un mixto con titulares.

Los jugadores se desplazarán hoy a Miranda de Ebro, donde pernoctará, y mañana a la mañana partirá rumbo al escenario del duelo: el Estadio Municipal de El Mazo. Tras ello, regresarán a Pamplona en autobús poco después de la finalización del partido, que se jugará a las 12.00 horas y será emitido por DAZN. - L.C.N./Efe