Chimy Ávila suena como sustituto de Luis Suárez

Pamplona - La espectacular temporada que está completando Chimy Ávila como futbolista de Osasuna (9 goles en media Liga y 1 en Copa) no está pasando desapercibida para nadie. Ni siquiera para el Barcelona. Y es que ayer fueron multitud los medios catalanes, estatales e incluso argentinos que comenzaron a especular con la posibilidad de que el club catalán pague su cláusula de rescisión, que asciende a 25 millones de euros, para incorporar de inmediato al atacante de Osasuna, con quien tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023. El detonante de la conjetura fue la baja de larga duración del uruguayo Luis Suárez, que el pasado domingo pasó por el quirófano para reparar los problemas que arrastra desde hace tiempo en su rodilla derecha, lesión que le mantendrán en el dique seco durante un mínimo de cuatro meses.

Como parece poco probable que Luis Suárez vuelva a jugar esta temporada, fueron varios los medios de comunicación que iniciaron las especulaciones sobre sus posibles sustitutos. Y es que Chimy Ávila no es el único candidato en las quinielas que aparecieron ayer, en las que el atacante rojillo comparte cartel con su compatriota Lautaro Martínez (Inter de Milán), el charrúa Cristhian Stuani (Girona), el brasileño Gabriel Barbosa (Flamengo) y el mexicano Carlos Vela (exrojillo que actualmente brilla en Los Ángeles Football Club de la MLS norteamericana).

El supuesto interés del Barcelona en hacerse con los servicios de Chimy Ávila circuló como la pólvora en los programas deportivos de radio y televisión, copando un buen puñado de minutos en las tertulias de El Chiringuito y El golazo de Gol, entre otros, mientras que las redes sociales sirvieron para expandir las informaciones al respecto de los rotativos catalanes Sport y Mundo Deportivo.

Osasuna no sabe nada También el diario argentino Olé se hizo eco de la noticia y rescató una reciente entrevista al Chimy en la que el delantero de Osasuna calificaba a Messi de "monstruo" y en la que también insistía en el mensaje que no ha parado de repetir en las últimas fechas: "Tengo cuatro años más de contrato acá y mi cabeza está en la salvación. Intento disfrutar y no pensar tanto en el futuro para no desenfocarme". En cualquier caso, desde Osasuna confirmaron ayer no saber nada del supuesto interés culé en su jugador y expresaron su confianza en que el argentino no salga del club durante el mercado invernal. De momento, Chimy ya ha declinado las propuestas de algunos clubes de otras ligas dispuestos a pagar los 25 millones de su cláusula. Habrá que ver qué ocurre si llega una desde la Ciudad Condal antes del 31 de enero. - J.L. / Foto: Javier Bergasa