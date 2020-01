Vizcay declara hoy por qué denunció a Osasuna por amaños en los que él participó

pamplona - El balón echó a rodar ayer en la Sección Segunda de la Audiencia navarra. El caso en el que Vizcay explotó Osasuna ya no tiene marcha atrás. Y, en la primera sesión, repleta de cuestiones jurídicas muy técnicas en la que por parte de algunas de las defensas se intentó la suspensión de la vista oral al hilo de la premura con la que se ha conocido el tribunal, cuestión superada por la Sala con una larga cambiada razonable -"no se nos ha dicho en qué les podía causar indefensión la formación del tribunal"-, volvió a sobresalir la figura de Ángel Vizcay, principio y fin del procedimiento.

En esta ocasión, ante la insistente petición de Chelo Sola, la defensora de Miguel Archanco, para que se aportaran en la causa los correos electrónicos que en su momento, en una declaración de Vizcay en la propia investigación, el juez instructor se refirió a ellos por si alguna parte de aquellos emails, con algún contenido de índole sexual, hubieran podido influir en cierta manera para que Vizcay declarara ante la Liga. Es decir, si aquello que la Policía localizó en su ordenador le influyó, condicionó, afectó o sirvió para amenazarle o chantajearle. Como la instrucción no siguió por ese camino, y los correos mencionados nunca más se han aportado a la causa, la defensa de Archanco pretendía que se acogiera su propuesta. Cuestión rechazada de plano. Con su mero planteamiento, al menos se esclareció que Vizcay no parece que hoy -día en el que va a declarar en el juicio- se vaya a mover ni un renglón de lo dicho. Aunque ya se ha movido bastante a lo largo de estos años. Pero desde luego no va a contradecirse aún más. Todo indica que mantendrá que confesó los amaños porque se sintió señalado por la Liga, a la que quería aclararle las irregularidades económicas detectadas en las cuentas de Osasuna a través de una auditoría del Consejo Superior de Deportes. Su abogado, Juan Mari Zuza, recordó ayer que el juez instructor introdujo aquellos hechos en la declaración siendo una cuestión totalmente ajena a lo que se investigaba y vinculada a su esfera privada. Pero, alegó, a partir de ese momento el resto de abogados defensores "se lanzaron como perros de presa" ante esa insinuación. Zuza manifestó que Vizcay ya ha repetido en multitud de ocasiones que no es cierto ni que fuera chantajeado ni intimidado. Y la Liga "ya tenía conocimiento de lo que estaba pasando en Osasuna antes de que él fuera a declarar", defendió.

La acusación particular que ejerce la LFP, que no acusa a Vizcay, argumentó en un sentido similar al de su defensor. Así, señaló que las acusaciones que dicen que Vizcay pudo declarar al sentirse presionado de alguna manera "están huérfanas de toda prueba". El exgerente ya manifestó que declaró por activa y por pasiva una vez que en la causa ya figuraba la información que había recibido Javier Tebas de los presidentes de otros clubes de fútbol (Granada y Valladolid) de posibles amaños y que ello originó una auditoría complementaria de la Liga. "Incorporar esos correos -defendió el abogado de la LFP- es inúltil e impertinente porque nada aportan".

LA FISCAL LE PIDE 14 AÑOS Por su parte, la fiscal Ana Marcotegui, que pide 14 años de cárcel para Vizcay, también quiso dejar claro ayer que no va a seguir el hilo de las posibles motivaciones que tuviera Vizcay al declarar ante la Liga. La representante del Ministerio Público afirmó que "los emails privados que recibió no tienen trascendencia alguna en este procedimiento, solo sirven para atentar contra la intimidad del acusado. Vizcay está presente en la vista, podrá responder a todas las partes si lo desea y se podrá probar en la vista si fue presionado o no. Por ahora no hay ninguna prueba de que fuera coaccionado para declarar como lo hizo ante la Liga de Fútbol Profesional".

INFORME PSICOLÓGICO

vizcay, sumiso y con baja autoestima

Casi 5 años después. El letrado del exgerente de Osasuna, Ángel Vizcay, solicitó ayer como proposición de prueba un informe psicológico que entre junio y diciembre de 2019 le ha realizado un especialista de la Fundación Argibide acerca de la situación y personalidad del propio Vizcay. Dicho informe, realizado a instancias de la visita del propio exgerente al centro y que no se había activado hasta ahora pese a que el procedimiento se inició hace casi cinco años, concluye que Vizcay es una persona sumisa y de baja autoestima y que refiere que cumplía las órdenes de sus directivos y jefes sin ánimo de rechistar. El informe fue incorporado a la causa por la Sala y también declarará el especialista que lo ha confeccionado. Pero en aras de garantizar la igualdad de armas, el perito psicólogo del juzgado también tendrá posibiliad de consultarlo y de que las partes le preguntem por ello.