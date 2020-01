El exgerente insiste en que con Archanco se amañaron 3 partidos y se primaron otros 3

pamplona - Vizcay volvió a lanzar la sombra de la sospecha de haber amañado o haber primado a equipos sobre hasta seis partidos que disputó Osasuna en las temporadas 2012-13 y 2013-14, las dos en las que Archanco ostentó la presidencia. Aunque ni siquiera formen parte de la acusación ni de la Fiscalía, ni de la Liga, que solo acusan por haber primado al Betis contra el Valladolid, y por haberle pagado también para que supuestamente se dejara ganar en Pamplona, Vizcay remontó la mirada más atrás para justificar algunas salidas de dinero que también le implican.

Así, en la 2012-13 afirmó que Vasiljevic, antiguo técnico, le entregó 150.000 euros al Valladolid porque ganara al Deportivo y que él hizo lo mismo con otros 150.000 euros que entregó a un empleado del Betis (no sabe ni su nombre ni su cargo) en Madrid después de haber implicado al exjugador Damiá en los contactos con los béticos. Además, afirmó que 400.000 euros se le dieron también al Getafe para que se dejara perder en El Sadar. "Ese dinero lo debía entregar Peralta, que fue con López, en un área de servicio. A mí al menos tres directivos (Roldan, Ganuza y Purroy) me dijeron que no se fiaban de que Peralta se hubiera quedado el dinero. Incluso llamé al delegado del Getafe, al que conocía, y él me dijo que no había llegado nada. Por eso, en la temporada siguiente, la junta me encargó que yo hiciera las mismas funciones con Peralta, para acompañarle. Toda la junta lo sabía y me lo encargaron. Teníamos un riesgo claro de descenso. Y se buscó incentivar a algunos equipos con una cantidad similar a la del año anterior, un millón de euros". Detalló que en la 2013-14, por tanto, se pagaron 400.000 euros al Betis por ganar al Valladolid. El pacto lo alcanzaron él y Peralta con los futbolistas Xavi Torres y Antonio Amaya en un hotel de Madrid días antes de ese duelo. Se les pagó tras ganar al Valladolid. Lo hicieron después de que Maquírriain, al que habían informado Pascual y Archanco de que debía hacer dicho viaje y quitó cualquier conocimiento del fin del dinero (aunque los 400.000 euros los pusieron entre el propio Maquírriain, Vizcay, Peralta -a razón de 60.000 € cada uno- y el patrocinador Lacturale -220.000 euros-). Y afirmó Vizcay que entonces se pactaron también 250.000 euros por su derrota en Pamplona.

del betis reclamaban un millón Vizcay entregó el dinero en las dos ocasiones, dijo. Primero en Sevilla, junto a Peralta, se lo dio a Figueras, Amaya y Torres en una furgoneta aparcada en un parking privado. Eran los 400.000 euros. Se le entregó un móvil entonces para estar en contacto con los futbolistas. Luego, el 6 de junio, afirmó que fue solo a Madrid, que Antonio Amaya le recogió en un hotel en su todoterreno (en el que iban su mujer y una niña pequeña dormida), le pagó 250.000 euros y le bajó del coche en la manzana siguiente. Al móvil que le habían dado, los futbolistas llamaron con insistencia en busca de Vizcay y Peralta hasta enero de 2015. Les reclamaban un millón de euros por todo el pacto. - E.C./J.G./J.L.