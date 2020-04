Osasuna alcanza un acuerdo con sus trabajadores para afrontar las consecuencias del coronavirus

PAMPLONA. El Club Atlético Osasuna ha alcanzado un acuerdo con sus trabajadores para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria y de la suspensión de las competiciones. Hace unos días, la entidad logró un acuerdo con la plantilla del primer equipo que ha posibilitado cerrar este segundo pacto con los trabajadores de la entidad. Entonces los jugadores aceptaron rebajar sus salarios en un 20% anual en el caso de que la temporada no pueda concluir. Del mismo modo, el director general, Fran Canal; y el director deportivo, Braulio Vázquez, anunciaron que también rebajarán sus salarios en un 20% mientras que el secretario técnico, Jose Antonio Prieto, lo hará en un 10%.

Ahora, el club y el comité de empresa han acordado el mantenimiento del empleo de los trabajadores de Osasuna con el compromiso de estos de renunciar a una paga extra y un 2% adicional (el total es cercano al 10% del salario anual) en el caso de que no pueda concluirse la competición. Si la temporada puede concluir, los trabajadores cobrarán el 100% de sus salarios con normalidad. En el caso de aquellos trabajadores que cobran menos de 25.000 euros brutos al año, la rebaja será de media paga extra y un 2% adicional (cerca del 5,5%). El acuerdo también alcanza a los futbolistas y cuerpo técnico de Osasuna Promesas, que reducirán sus salarios en un 10% y en un 5% en el caso de que cobren menos de 25.000 euros brutos.

El acuerdo alcanzado con los futbolistas de la primera plantilla hace unos días permitirá que el club mantenga sin rebajas los salarios y el empleo de todos los trabajadores del club durante los meses de marzo, abril y mayo, los más complicados de la crisis sanitaria.

Al personal que habitualmente trabaja en las puertas del estadio de El Sadar y las instalaciones de Tajonar los días de partido, se les ha trasladado una propuesta para reanudar los pagos cuando vuelva su actividad y se espera poder alcanzar un pacto en los próximos días.

En cuanto a Fundación Osasuna, la entidad conservará una plantilla de once personas en oficinas y fútbol base para continuar con la actividad. Estos trabajadores firmarán el mismo acuerdo que los del club, es decir, no verán mermadas su nóminas en marzo, abril y mayo, y renunciarán a una paga extra y el 2% adicional si no puede concluir la competición. En el caso de quienes cobran menos de 25.000 euros brutos al año, el acuerdo incluye la renuncia a media paga extra y un 2% adicional. Si la temporada concluye, los trabajadores cobrarán el 100% de sus salarios.

Para el resto de personal de Fundación Osasuna, la entidad solicitará la tramitación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Se trata de puestos de trabajo estrechamente vinculados a las competiciones, escuelas, campus y tecnificaciones, y que quedan por tanto vacíos de contenido durante las semanas en las que no sea posible reanudar la actividad. En cualquier caso, y gracias también al acuerdo alcanzado hace días con los futbolistas del primer equipo, la entidad complementará las cantidades de todos estos trabajadores hasta que el importe alcance el 90% de sus salarios habituales.

El ERTE afectará también a la Fundación Osasuna Femenino mientras dure la ausencia de competición. Con la primera plantilla del equipo femenino se han estado barajando diversas posibilidades de acuerdo, siendo finalmente el equipo quien ha optado por esta solución. El club, como ocurrirá como el personal de Fundación Osasuna, complementará sus salarios durante este tiempo.

El Club Atlético Osasuna quiere agradecer públicamente a sus jugadores, técnicos y empleados la responsabilidad que han demostrado al alcanzar estos acuerdos que, sin duda, reducen de una forma muy importante los riesgos para la entidad en caso de que la temporada no pueda concluir debido a la crisis sanitaria. Asimismo, el club quiere mostrar su satisfacción por haber podido llegar a esta situación de forma pactada con todos los colectivos que forman parte de Osasuna, asumiendo entre todos el esfuerzo y anteponiendo la entidad a los intereses particulares.