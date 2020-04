Toni Lato: "Tengo muchas ganas de jugar en El Sadar"

El defensa valenciano de Osasuna, Toni Lato, reconoció que tiene muchas ganas de jugar en El Sadar y lamentó que justo en el momento en el que empezaba a entrar en los planes del técnico Jagoba Arrasate se interrumpiera la competición por la crisis del coronavirus, aunque resaltó que "lo primero es la salud" de todos.

Lato debutó el 1 de marzo en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla, pero todavía no ha jugado en el estadio de su club.

El futbolista valenciano agradeció la oportunidad que le dio el club navarro en el mercado de invierno al incorporarlo procedente del PSV holandés, donde apenas jugó un partido en agosto en la Liga Europa y no llegó a debutar en la liga holandesa.

"Me ha dado la oportunidad de volver a disfrutar y estar al máximo nivel. Estoy muy contento y agradecido a Osasuna y a su gente", agregó Lato, que participó en una charla virtual organizada por la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) junto a los también futbolistas Vicente Iborra y Pablo Fornals.

El lateral valenciano dijo que uno de los aspectos que vigila durante este confinamiento es la nutrición. "A lo mejor no puedes quemar tantas calorías como si estuvieras entrenando y jugando durante la semana. Sabemos que la nutrición es una parte fundamental en nuestro deporte y tenemos que cuidarnos al máximo y a tope para poder rendir después", indicó.

Lato explicó que se entretiene con el ordenador y viendo series y bromeó sobre el proceso de enseñanza que ha tenido que hacer con sus padres para poder comunicarse mejor. "A mí padre le he tenido que explicar cómo hacer una videollamada porque no lo conocía. No lo dominaba mucho", dijo entre risas el jugador cedido por el Valencia en Pamplona.

El futbolista desveló qué es lo primero que le gustaría hacer cuando se solucione la crisis sanitaria. "Lo primero que pienso en hacer cuando acabe esto es jugar a fútbol, cuando se pueda porque lo primero es la salud de todo el mundo. Y luego ir al pueblo a ver la familia y mis amigos", concluyó.