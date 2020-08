Osasuna se estrena con victoria en Anduva (0-2) y el Chimy vuelve con fuerza

C. D. Mirandés: Limones (m. 61, Alberto G.), Carlos Julio (m. 22, Iván Martín), Mario Espinar, Carles Marco, Vivan, Javi Jiménez, Jirka, Andrés, Mario Barco, Mario García y Sualdea.



C. A. Osasuna: Primera parte: Juan Pérez, Nacho Vidal, Unai García, David García, R. Torres, Kike Barja, Juan Villar, Moncayola, Íñigo Pérez, Adrián y Torró. Segunda parte: S. Herrera, Raúl Navas, Oier, Darko, Chimy Ávila (m. 77, Javi Martínez), Roncaglia, Rubén García, Aimar, Enric Gallego, Aridane y Córdoba.



Goles: 0-1 Roncaglia (m. 50), 0-2 Enric Gallego (m. 85).



Árbitro: Gorka Mazo Naruto, asistido por Diego Ibáñez Saiz y Rubén Gamez Illera (C. Castellano-Leonés). Amonestó a Mario Espinar por la parte local y a David García en el conjunto rojillo.





El Club Atlético Osasuna firmó un buen comienzo de pretemporada en Anduva, al ganar por dos goles a cero al Club Deportivo Mirandés, en un encuentro en el que el Chimy Ávila volvió a jugar siete meses después de la lesión de ligamento cruzado sufrida ante el Levante. El delantero argentino disputó media hora, tal y como había sido programado por el cuerpo técnico, y evidenció buenas sensaciones. Además, fue el primer partido de Torró tras su regreso de Alemania y también fue la primera vez que Asier Córdoba se visitó de rojillo en un partido.





?? Jagoba Arrasate: "Contento de poder volver a hacer lo que más me gusta, y en este equipo".#MirandésOsasuna pic.twitter.com/J2oOTaM3dl — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) August 26, 2020

Dominio en la segunda parte

?? Chimy Ávila: "Estoy muy contento. Esperaba este momento desde el día en que me rompí". #MirandésOsasuna pic.twitter.com/YDRwqoEdCI — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) August 26, 2020

Tras el descanso, Osasuna salió al campo con once hombres distintos a los de la primera parte. El Mirandés amenazó la portería rojilla durante los primeros cinco minutos con sendas oportunidades de Marcio Barco. La primera, una vaselina que se le fue alta en el mano a mano con S. Herrera, y la segunda, un disparo frontal que acabó marchándose por línea de fondo. El guardameta tuvo que intervenir para mandar un balón a córner en la jugada posterior. Tras el dominio local inicial, los de Jagoba Arrasate fueron retomando el control del partido. Pocos minutos después, Córdoba recogía un balón de una jugada por la banda izquierda para centrar a Roncaglia, que se acomodó el esférico y lo mandó al fondo de la red con un extraordinario disparo cruzado.Con el mando en el marcador, Osasuna tuvo el dominio del encuentro hasta el final. Aimar pudo tener el segundo en sus botas, pero el portero Alberto G., que había entrado en el segundo tiempo en sustitución de Limones, mandó su remate a córner. Chimy Ávila lo intentó de cabeza minutos más tarde. Al final fue Enric Gallego quien puso el cero a dos en el luminoso. Tras un gran pase de Oier, el delantero rojillo se quedó sólo contra el portero y salió victorioso del mano a mano con una gran definición.Con esta victoria, Osasuna comienza de forma positiva la pretemporada, que continuará el sábado en un partido en Tajonar contra el Alavés, a las 11:00 horas, el cual volverá a ser emitido en streaming por los canales de comunicación de la entidad rojilla.Esta fue la convocatoria de Jagoba Arrasate para el partido en el Municipal de Anduva:Porteros: S. Herrera, Rubén y Juan Pérez.Defensas: Nacho Vidal, Raúl Navas, Unai García, David García, Roncaglia, Aridane y Zabarte.Centrocampistas: Oier, R. Torres, Rubén García, Kike Barja, Darko, Iñigo Pérez, Torró, Moncayola, A. Córdoba, Javi Martínez y Aimar.Delanteros:, Enric Gallego,y Adrián.