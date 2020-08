Javi Martínez estrena su casillero de goles con la primera plantilla de Osasuna

Javi Martínez ha sido el autor del gol que daba el triunfo a Osasuna en el amistoso de este sábado ante el Alavés en Tajonar (2-1). El canterano se mostraba muy contento al término del partido. "Es mi primer gol con el primer equipo, así que, como no podía ser de otra manera, estoy muy contento. Además me he encontrado bien, con ganas de seguir progresando. Estamos entrenando bien, llevamos dos victorias en dos partidos, y ahora solo queda esperar a que salga el calendario el lunes y a estar ya con la vista puesta en ese primer partido de Liga".



Sobre el duelo ante los alaveses, Javi Martínez ha valorado ha sido un choque "competido", en el que el equipo ha intentado "mover el balón": "Nos ha costado, pero nos hemos encontrado más cómodos sin balón y es lo importante".





??? Javi Martínez: "Es mi primer gol con el primer equipo así que estoy muy contento".#OsasunaAlavés pic.twitter.com/bk5BJYpDhG — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) August 29, 2020