Osasuna comenzará la Liga en Cádiz y terminará en El Sadar frente a la Real Sociedad

Osasuna comenzará LaLiga Santander 2020/21 el fin de semana del 12-13 de septiembre como visitante contra el Cádiz y concluirá frente a la Real Sociedad en El Sadar.



La entidad navarra solicitó, con motivo de las obras de remodelación del estadio de El Sadar, disputar las dos primeras jornadas lejos de Pamplona. Por ese motivo, la segunda jornada también discurrirá lejos de El Sadar y los de Jagoba Arrasate se medirán al Getafe C. F. en el Coliseo Alfonso Pérez el 19-20 de septiembre. Así lo ha deparado el sorteo del calendario realizado esta tarde en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas, Madrid.





?? Hoy hemos conocido nuestro calendario en #LaLiga. Pero la fecha que aguardamos con esperanza es aquella en la que podamos disfrutar todos juntos de la renovada casa del osasunismo: El Sadar. ????? pic.twitter.com/7gjcQBdMmI — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) August 31, 2020

Las diez primeras jornadas de #Osasuna en #LaLigaSantander:

J1 - ?? Cádiz

J2 - ?? Getafe

J3 - ??? Levante

J4 - ?? Granada

J5 - ??? Celta

J6 - ?? Eibar

J7 - ??? Athletic (CENTENARIO)

J8 - ??? Atlético

J9 - ?? Sevilla

J10 - ??? Huesca — Luis Calabor Núñez (@Luigi14Calabor) August 31, 2020

La primera cita con El Sadar llegará en la tercera jornada, cuando los navarros recibirán al Levante U. D. el 26 o 27 de septiembre. La cuarta jornada debería llevar a Osasuna hasta el estadio de Los Cármenes en Granada el 29-30 de septiembre, pero si el conjunto nazarí disputa los playoff de Europa League el partido se trasladaría al 12 de enero de 2021. Antes del parón de selecciones, los rojillos se tendrán que medir de nuevo en El Sadar, en la jornada 5, al Real Club Celta de Vigo el 3 o 4 de octubre.El fin de semana del 24 y 25 de octubre, fecha en la que Osasuna cumplirá su centenario, El Sadar acogerá el encuentro ante el Athletic Club de la jornada 7.El 28-29 de noviembre,para medirse al F. C. Barcelona. El conjunto catalán visitará El Sadar el 6-7 de marzo. Por su parte, el Real Madrid C. F. no será rival hasta la jornada 18, prevista para el 9-10 de enero, cuando el conjunto blanco tenga que visitar El Sadar. Los rojillos devolverán la visita en la jornada 34 el 1 o 2 de mayo de 2021.El 29-30 de diciembre, el remodelado El Sadar acogerá el partido ante elmientras que el 6 o 7 de febrero será la S. D. Eibar la que llegará a Pamplona. Lano lo hará hasta la última jornada de Liga, en la jornada 38, prevista para finales de mayo.El Real Madrid, que logró la pasada campaña su trigésimo cuarto título, recibirá al Getafe, que disputó los octavos de final de la Liga Europa; el Barcelona de Ronald Koeman, que cayó en cuartos de la Champions ante el Bayern Múnich, se estrenará contra el recién ascendido Elche, ganador de la promoción; y el Wanda Metropolitano albergará el gran duelo entre el Atlético de Simeone y el Sevilla, ganador de la Liga Europa al imponerse en la final al Inter Milan.La primera jornada también deparará un duelo de máxima rivalidad entre el Valencia y el Levante en Mestalla, y Cádiz y Huesca, los otros recién ascendidos, se enfrentarán aen el Ramón de Carranza y al Villarreal en La Cerámica.El conjunto de Zinedine Zidane concluirá la campaña también en casa ante el Villarreal, ante el que certificó matemáticamente el título de la pasada campaña, el Barcelona en Ipurúa ante el Eibar, el Atlético de Madrid en Valladolid y el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán frente al Alavés.El sorteo se celebró este lunes después de que el pasado jueves el Consejo Superior de Deportes (CSD) desbloquease el conflicto que se vivía en el fútbol español para la próxima temporada al decidir que habrá un campeonato de Segunda con 22 equipos, como defendía LaLiga, en vez de los 24 que demandaba la RFEF, tras reunirse con representantes de ambas instituciones.El acto no estuvo abierto al público ni medios de comunicación en el salón de actos y fue "un reconocimiento social a quienes se encuentran en primera línea ante ladesde muy diferentes colectivos", por lo que las bolas que fijaron el calendario 12751, uno de los 100.000 posibles, las sacaron un médico de atención primaria de la Comunidad de Madrid, una profesional de limpieza, un director de instituto público, un policía local y el coordinador de emergencia del SUMMA 112.