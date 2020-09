Juan Villar: entre China y Segunda

El número de equipos interesados por Juan Villar continúa creciendo. A la gran cantidad de pretendientes que tiene el delantero onubense en Segunda División ayer se le sumó el de un equipo chino, que también estaría pendiente de un futuro que cada vez parece más lejos de Osasuna. Todo indica que será el próximo futbolista en salir, siguiendo la estela de Luis Perea, que abandonó la disciplina rojilla el pasado jueves rumbo al Leganés por 3 millones de euros.

La gran competencia que tiene en la plantilla, con Chimy Ávila, Adrián López y Enric Gallego por delante de él luchando por un puesto en la delantera, además de la posible incorporación de otro jugador en esa demarcación, chocan con sus ganas de minutos, un tiempo que buscaría fuera de Pamplona.

El gran cartel que tiene el futbolista en la división de plata haría más que posible esta opción, que barajan equipos importantes de esta categoría como el Almería, Rayo, Tenerife o el recién descendido Leganés. Para estos clubes, Villar sería una elección que promete gol. En total, ha marcado 61 tantos y repartido 18 asistencias en sus 201 encuentros en este nivel, promediando un tanto cada 201 minutos.

Estas buenas estadísticas, unidas a su experiencia –tiene 32 años– son su principal valía. Tiene olfato, y eso es lo complicado de encontrar para los equipos. Sin embargo, el único hándicap es que Osasuna no le dejará marchar gratis. Es lo que hace que todavía no haya salido. La entidad rojilla pagó hace dos años 850.000 euros por él, y aunque se considera que esta cantidad está amortizada tras su buena temporada en el año del ascenso, cuando anotó 12 goles en 28 partidos, no le dejarán marchar gratis. Además, en la campaña recientemente terminada, en la que estuvo cedido en el Rayo Vallecano en la segunda parte de la temporada, logró 7 tantos en 14 partidos, por lo que su caché no se ha reducido. De hecho, en su préstamo en Madrid tenía una cláusula de compra obligatoria en caso de ascenso por un millón de euros, opción que desapareció tras la renovación de la cesión para terminar la temporada, que se amplió por la extensión de la temporada dos meses más por el covid-19, pero que estuvo presente tanto para Villar como para ambas entidades.

La cláusula de rescisión de su contrato, en vigor hasta el final de la próxima temporada, es de 3 millones de euros, y aunque ningún club se acerque a esa cantidad, Osasuna sí que pide una cantidad a cada club que pregunta por él. Por ello, quien lo quiera, tendrá que negociar y hablar con el club antes de convencer al jugador.

Este asunto sería el que podría alejar la llegada de Juan Villar a un país asiático. Aunque el fútbol chino pagase traspasos millonarios hace unos años –en 2015 y 2016 el Shanghai fichó a los brasileños Oscar, del Chelsea, y Hulk, del Zenit, por 60 y 55 millones de euros, respectivamente– su gobierno decidió gravar los traspasos con el 100% de impuestos para dedicarlo al desarrollo del fútbol local. Por este motivo, en caso de aceptar una oferta procedente de allí, esa entidad tendrá que pagar un sobrecoste importante en comparación con lo que pagaría un equipo español, una clara desventaja. En cualquier caso, en los planes de futuro de Juan Villar, en China o en España, no aparece Pamplona.

SIN NOTICIAS DEL ATLETI POR CHIMY



El Chimy Ávila fue tendencia en Twitter en la noche del miércoles al jueves tras la declaración de un periodista que aseguraba que el Atlético de Madrid iba detrás del futbolista argentino. No obstante, Osasuna no ha recibido ninguna pregunta del conjunto colchonero por la situación del jugador.





LAS CIFRAS



2021

Juan Villar tiene contrato con Osasuna hasta 2021 con una cláusula de 3 millones de euros. El atacante onubense recaló en Pamplona en verano de 2018 procedente del Tenerife merced a un traspaso de 850.000 euros.





LAS CLAVES



Muchos pretendientes. Son muchos –hasta media docena– los clubes de Segunda que han preguntado por Juan Villar, además de la oferta llegada desde China.

Osasuna no quiere que se vaya gratis. Con contrato en vigor hasta 2021, Osasuna no contempla que el jugador se marche si no es por una cantidad de traspaso.