Osasuna y Huesca, los dos equipos en la Liga de Chimy Ávila, se enfrentan este viernes

Los dos equipos de la Liga española del Chimy Ávila, Osasuna y Huesca, se enfrentan mañana en El Sadar y el delantero rojillo reconoce que tiene sensaciones enfrentadas. El atacante argentino será protagonista mañana en una entrevista en Movistar como prolegómeno al partido (21.00) y se han adelantado algunas de sus reflexiones.

"Me va a doler mucho, me atrevo a decir que me va a doler más que las dos roturas de cruzados. Siempre digo que Huesca es el amor de madre y Osasuna el amor de un hijo, de una novia, como quieras llamar porque cuando yo he venido no siendo nadie a Huesca, me arroparon con mucho amor, con mucho cariño, me hicieron sentir un aragonés más. Me enseñaron a no rendirme, por eso estoy acá (en Osasuna), a ser firme siempre sin reblar. He vivido un ascenso, a pesar de que el Huesca está de vuelta en Primera, en el primer ascenso yo estuve, fue la historia, como muchos compañeros míos. Y si juegan un Osasuna y un Huesca te diría que soy el árbitro porque no quisiera hacer gol en ninguno de los dos lugares. Entonces, lo voy a disfrutar mucho", afirma el delantero en sus declaraciones avanzadas por el plataforma.

Chimy Ávila jugó dos temporadas en el Huesca, en las temporadas 2017-18, en Segunda División, y en la 2018-19 en Primera, marcando siete y diez goles respectivamente.