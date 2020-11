Osasuna visita este domingo a un Barcelona muy diferente

Aunque solo han pasado poco más de cuatro meses desde que Osasuna jugara y ganara por última vez en el Camp Nou (1-2), lo cierto es que el Barcelona al que se va a enfrentar este domingo es un equipo bien distinto. Para empezar, porque en un titubeante inicio de temporada ha cedido ya más puntos (13) de los que ha sumado (11), también porque está lejos de las posiciones de cabeza (aunque tiene dos partidos aplazados) y además porque varios jugadores de los que actuaron en el último compromiso con los rojillos o no siguen en la plantilla culé o están lesionados o simplemente no han tenido apenas minutos en lo que va de campaña.

De los once titulares del Barcelona que recibieron a Osasuna el pasado 16 de julio en el Camp Nou, hasta cinco no podrán repetir. Nelson Semedo e Ivan Rakitic, porque ya no siguen en el club (el portugués fue traspasado en verano al Wolverhampton inglés; y el croata, al Sevilla); y Gerard Piqué, Sergi Roberto y Ansu Fati, porque se encuentran lesionados. Además, es poco probable que se cuelen en la inicial otros tres que jugaron aquel día pero que ahora no gozan de la confianza del entrenador. Y es que Junior Firpo todavía no ha debutado en Liga pese a haber sido convocado en seis de los ocho compromisos de su equipo, mientras que Riqui Puig solo ha jugado 9 minutos, por los 46 que ha tenido Martin Braithwaite repartidos en cinco encuentros.

Y no queda ahí la cosa porque, de los cinco futbolistas del conjunto catalán que salieron desde el banquillo para participar en aquel 1-2 que le infligió Osasuna al Barça, tres tampoco podrán jugar el domingo: Arturo Vidal y Luis Suárez, porque en verano salieron traspasados a Inter de Milán y Atlético de Madrid, respectivamente, mientras que Sergio Busquets se está recuperando de un esguince de rodilla. Además, también cambia el entrenador: hace cuatro meses era Quique Setién; y ahora, Ronald Koeman.

Quien sí estará en el once de salida contra los rojillos será Messi, autor del tanto en el último Barça-Osasuna, tanto que niveló el gol inicial de Arnaiz, pero que no impidió la derrota culé con un gol de Roberto Torres a pase de Kike Barja cuando el partido estaba a punto de concluir y el conjunto navarro actuaba con uno menos por la expulsión de Enric Gallego. Osasuna, por contra, no ha cambiado tanto de plantilla y solo se perderán la cita del domingo en el Camp Nou Arnaiz, Estupiñán y Lato, ahora en el Leganés, el Villarreal y el Valencia, respectivamente.