Roberto Torres: "Renovar por Osasuna es un momento feliz en mi vida"

Roberto Torres ha mostrado su satisfacción por su renovación con Osasuna hasta junio de 2023 y ha afirmado que su continuidad en el conjunto navarro era uno de sus objetivos. "Quiero agradecer al club que siga confiando en mí. Este es un momento importante en mi carrera y feliz en mi vida", explicó. "Ahora hay que seguir trabajando día a día y seguir mejorando. Eso es algo que tengo muy claro en mi cabeza".

"Hay que reinventarse y mejorar. No vale de nada lo que se ha hecho en otros años, sino que hay que seguir mejorando y voy a intentar seguir aportando lo que pueda", continuó. "Renovar significa que estoy haciendo muchas cosas bien. No por ser de casa se me ha renovado. Tengo claro que no vale el pasado sino el presente. Creo que la renovación me la he merecido y ahora tengo que demostrar que ha sido un acierto por parte del club. También quiero seguir disfrutando de todo lo que estoy viviendo".

Roberto Torres empieza a acumular guarismos, tanto de números de partidos como de goles, que lo enmarcan como un futbolista ya histórico en la vida de Osasuna. "Los números son importantes porque demuestran que estas haciendo las cosas bien. Me gustaría estar en los puestos altos de las estadísticas de Osasuna. Soy un aficionado, también un trabajador del club, y me gustaría sentirme orgulloso de todo lo que he hecho".

El futbolista de Arre, que reconoce que con 31 años se siente mejor que cuando tenía 21, afronta con mucha ilusión el partido del domingo en el Camp Nou. "Nadie nos puede decir que no se puede ganar allí porque lo hicimos la pasada temporada", comenta. "La campaña pasada el equipo hizo un gran trabajo y yo me aproveché de ello para marcar al final. Sabemos que es un partido difícil, pero tenemos la ilusión intacta. Me espero al mejor Barça, estamos hablando de uno de los mejores equipos del mundo, y hay que hacer todo a la perfección si queremos lograr algo positivo".

Roberto Torres también se refirió brevemente a la desaparición de Maradona. "Es una noticia triste, importante por ser quién es. A Mararona no le vi jugar en directo, pero lo que he visto lo gran jugador que fue y la repercusión que ha tenido en el mundo su muerte demuestra lo importante que es. Ahora hay otro argentino que lleva con honor su número".

Braulio, director deportivo de Osasuna, acompañó al futbolista en la conferencia de prensa. "Llevábamos tiempo trabajando en ello y se ha producido una merecida renovación. Todos estamos contentos con su continuidad en Osasuna. Su renovación no tiene que ver con el hecho de que es navarro y que es un jugador de la casa, que es muy importante, sino también por su rendimiento y trabajo y porque ha demostrado que es un jugador que puede rendir a un alto nivel en Primera, como lo ha venido haciendo".

Roberto Torres Morales (7 de marzo de 1989; Arre, Navarra) llegó a Osasuna a los 16 años, procedente de la U. D. C. Txantrea. Disputó cinco temporadas con el Promesas en Segunda División B. En su último curso en el filial, el 2011/12, marcó 16 goles. Su rendimiento le llevó a debutar con el primer equipo el 11 de diciembre de 2011, en un partido de Primera División ante el Málaga en La Rosaleda. Torres lleva dos ascensos a Primera División en las temporadas 2015/16 y 2018/19.