Ronald Koeman solo se ha enfrentado una vez como entrenador a Osasuna

Ronald Koeman se sentará por segunda vez en un banquillo para enfrentarse a Osasuna. El técnico holandés del Barcelona vivió una experiencia anterior como técnico en la Liga española con el Valencia, en la temporada 2007-08.

Koeman estuvo con el conjunto valenciano en El Sadar para medirse al equipo rojillo que en aquella temporada entrenaba Cuco Ziganda. El partido se saldó con un empate sin goles.

Osasuna jugó con Ricardo; Azpilicueta, Miguel Flaño, Cruchaga, Corrales; Héctor Font (Margairaz, m.87), Javi García, Patxi Puñal, Plasil (Juanfran, m. 74); Vela y Portillo (Dady, m.61). Mientras que Koeman alineó en el estadio pamplonés a Cañizares; Miguel, Iván Helguera (Edu, m.88), Marchena, Albiol, Moretti; Silva, Sunny, Vicente (Joaquín, m.72); Villa (Morientes, m.72) y Arizmendi.

Koeman no completó la temporada en el Valencia ya que fue uno de los cuatro entrenadores de aquella temporada convulsa. El técnico estuvo al frente del equipo 22 jornadas, de la 12 a la 33, tras haber sustituido a Óscar Fernández, solución transitoria durante dos jornadas tras haber sido destituido con antelación Quique Sánchez Flores. Tras irse Koeman, fue Voro el que dirigió al equipo en las cinco últimas jornadas de Liga. Con Voro ya en el banquillo, Osasuna perdió en Mestalla 3-0.

Koeman coincidió en su etapa en el Valencia con Joaquín y el extremo del Betis no vivió sus mejores momentos allí, lo que motivó hace poco unas declaraciones del futbolista poco amables con el entrenador. "¿Con Koeman en el Valencia? No fue la experiencia más bonita de mi carrera deportiva, no fue agradable la verdad", dijo. "A Koeman no me lo llevaría ni de utillero, Afortunadamente no duró mucho y supimos salvar el año. No le voy a saludar y él tampoco me va a saludar a mí. Fue malo lo que se vivió allí", explicó en los prolegómenos del partido del Betis con el Barcelona.