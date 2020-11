Jon Andoni Goikoetxea: "Koeman irá metiendo chavales poco a poco"

Once inicial del Barça en El Sadar en 1991, con Jon Andoni Goikoetxea y Ronald Koeman. Foto: Chema Pérez

Once inicial del Barça en El Sadar en 1991, con Jon Andoni Goikoetxea y Ronald Koeman. Foto: Chema Pérez

Jon Andoni Goikoetxea (Pamplona, 21/10/1965) coincidió las cuatro temporadas que estuvo en el Barcelona con Ronald Koeman. El entrenador del Barça militó seis campañas en el conjunto catalán –de 1989 a 1995–, en donde disputó 264 encuentros y marcó 88 goles, todo un número para tratarse de un defensa central. Goiko estuvo en el Barcelona de 1990 a 1994, y en esos cuatro cursos allí, donde disputó 174 encuentros y marcó diez goles, fue un habitual en las alineaciones con el ahora entrenador holandés –los dos participaron en la consecución de la Copa de Europa en Wembley–.

"Los cuatro años que estuve en el Barcelona jugué con él", recuerda Goikoetxea. "Como jugador tengo un recuerdo de él impresionante. Aparentemente parecía que podía ser un futbolista duro de cintura o lento, pero la realidad es que era muy difícil superarle, tenía buena colocación y no te ibas de él. No he visto a nadie sacar el balón desde la defensa tan bien como a él. En los golpeos era una maravilla, tanto en los desplazamientos de balón como en las jugadas de remate. Todos teníamos mucha confianza en él y era un espectáculo".

Goikoetxea, atacante de toda la vida con perfil de extremo, consumó en Barcelona la reconversión como defensa, al estilo Cruyff claro, en donde formó en zagas increíbles para lo que se estila ahora. A saber, tres defensas, Eusebio, Koeman y Goiko, es decir, salvo el portero y el holandés no había nadie con perfil defensivo en el campo. "Podía parecer un poco raro, sobre todo por el lado de Eusebio, que no tenía mucho de defensa, pero técnicamente era un jugador muy bueno. Yo me acostumbré. A Cruyff le gustaba esto. Futbolistas rápidos desde atrás y con calidad, para que el juego del equipo empezara desde la defensa. En su momento, causó sorpresa", recuerda.

"Han cambiado los tiempos, pero a Koeman el está tocando vivir también una transición en el Barcelona", analiza Goikoetxea al Koeman entrenador. "Cuando llegó Cruyff al Barcelona, le tocó hacer cambios y apostar por otros jugadores porque se estaba dando un relevo de gente importante. Ronald también está viviendo una situación similar. Está tratando de imponer su estilo, pero no ha habido cambios en cuanto al juego. Ha variado poco. Está metiendo a muchos chavales y del centro del campo hacia adelante sí creo que quiere hacer cosas distintas, pero no se está notando todavía su trabajo".

"Koeman de jugador era un hombre con carácter, que le gustaba mandar, serio y meticuloso. Ahora como entrenador tampoco creo que le tiemble la mano a la hora de tomar decisiones", continúa el exjugador de Osasuna y Barcelona, entre otros equipos, que destaca la apuesta sin discusión por futbolistas jovencísimos. "En este aspecto él no tiene nada que perder. Futbolistas como Ansu Fati, Pedri o Trincao han respondido pese a su juventud. Hay otros que deberían tener más protagonismo, como Griezmann, Coutinho o Dembelé. A otros jugadores se les nota que llevan mucho tiempo y que tienen mucha tralla encima. Un club como el Barcelona siempre tiene que buscar y lograr títulos, y cuando esto no pasa, no es el mejor ambiente para que haya cambios. Koeman irá metiendo a los chavales poco a poco, en eso no va a tener problema". El central Óscar Mingueza, debutante en Liga de Campeones el martes en Kiev, puede ser otro en engordar la nómina de jóvenes que llegan al primer equipo de la mano del holandés.

Goikoetxea, que dice mantener una buena relación con Koeman desde los tiempos en que compartieron vestuario –después de que Osasuna le dejara marchar, el exrojillo trabaja ahora como ojeador del Barcelona–, considera que a Osasuna, pese al ambiente enrarecido que se respira en el seno del club, le espera un encuentro dificilísimo en el Camp Nou. "El Barça no puede perder más puntos porque ha cedido muchos respecto a otros equipos, como la Real o el Atlético. No tiene público en el campo, y en esta situación nunca se sabe lo que habría sido mejor para ellos. No pueden fallar más. Osasuna dio la sorpresa la temporada pasada y también necesita encontrar regularidad, porque alterna momentos malos y buenos en el mismo partido".