Arrasate: "Tenemos la obligación de hacer un buen partido y pasar esta eliminatoria de Copa"

Jagoba Arrasate tiene claro que la misión de Osasuna para el partido Copa de este martes ante la UD Tomares es una, la clasificación, pero con los aditamentos necesarios para que quede clara la superioridad existente entre uno y otro equipo. "Tenemos la obligación de pasar de ronda, clasificarnos y demostrar nuestra supuesta superioridad. Queremos conseguir una victoria y cortar la mala dinámica de resultados".

"Hemos ensayado con un equipo que puede ser mañana el de inicio", continuó. "Necesitamos frescura, ver jugadores con menos minutos y alguno del filial también participará".

"La Copa siempre es un torneo atractivo. El año pasada pasamos tres rondas y caímos en Anoeta ante el Real Sociedad que luego llegó a la final de. El partido de este martes es un contexto bueno, en un campo grande, con un buen césped. Nos toca pasar de ronda", dijo Arrasate, que señaló que han estudiado al rival y que tienen referencias de un equipo que es líder de su categoría y que juega bien al fútbol."Necesitamos frescura y Javi Martínez jugará de inicio", añadió respecto a las opciones que van a tener los jugadores del filial. "Ha dado un paso más y va a tener su oportunidad. Ganar es nuestra obligación, pero también hacer un buen partido y demostrar esa supuesta superioridad".

Más allá del partido de Copa, el entrenador de Osasuna reconoció que está atravesando un momento difícil al frente del banquillo, aunque se encuentra animado. "De ánimo estoy bien y espero que también lo esté la plantilla. Sabemos que tenemos que mejorar. La derrota fue muy dolorosa, pero dentro de lo malo vimos también brotes verdes. Lo que tenemos por delante es un reto", explicó. "Sí es mi momento más difícil como entrenador a nivel de dinámicas. En Segunda División empezamos mal, pero reaccionamos y la temporada pasada no vivimos en ningún momento una situación complicada o peligrosa. Mi padre salió al mar con 14 años y me dijo que para ser marinero hay que pasar una tempestad. Estamos metidos ahora en un momento de oleaje. Tenemos que pasar este temporal y ser competitivos.

El viernes hubo cosas buenas y malas. Tenemos que potenciar las buenas y a nivel defensivo no hay que hacer regalos. En el plano ofensivo, fue un encuentro en que ofrecimos bastantes sensaciones de peligro. Es algo que hemos recuperado, porque hubo momentos que el Valladolid no podía detenernos".

"Ahora tenemos que hacer un impasse en la Liga. Hacer un buen partido y pasar de ronda, pero viendo de reojo el partido del Villarreal", terminó Arrasate.