Las opciones de Unai Emery ante las bajas

El parte médico del Villarreal, próximo rival de Osasuna, puede presentar ocho bajas para el encuentro de este sábado, jugadores como Vicente Iborra han sido clave en el esquema de Unai Emery, por lo que el técnico del submarino amarillo tendrá que buscar alternativas, algunas de las cuales ya puso en práctica en su enfrentamiento copero ante el Leioa.

De su once ideal, el técnico hondarribitarra no podrá contar con sus efectivos habituales en cuatro posiciones. En el lateral izquierdo, es baja para el encuentro por lesión Alberto Moreno, mientras que el exrojillo Pervis Estupiñán anda con molestias y Alfonso Pedraza no podrá entrar en los planes del técnico vasco por acumulación de tarjetas. El principal candidato a ocupar el puesto es Jaume Costa porque Rubén Peña, que jugaría a pierna cambiada, también anda con molestias.

En el centro del campo, Unai Emery perdió en la última jornada para el resto de la temporada al timón del equipo, Vicente Iborra, y también tiene con molestias al francés Francis Coquelin. El canterano Álex Baena, a quien ha alineado durante la fase de grupos de la Europa League, y los centrales Juan Foyth –a quien encargó que desempeñara esa función ante el Leioa– y Funes Mori –que ya ha llegado a jugar de pivote–, se postulan como las principales alternativas.

Además, y por si fuera poco, Paco Alcácer también es baja segura en la parcela ofensiva del equipo. Al delantero valenciano le se podría unir Moi Gómez, que pese a haber entrenado con el grupo, también arrastra molestias. De no llegar al encuentro, Take Kubo –pretendido por Osasuna en el pasado mercado estival– y Samu Chukwueze acompañarían en ataque a Gerard Moreno, por lo que Fer Niño y Yeremi Pino, recursos habituales en la competición europea, esperarían su oportunidad desde el banquillo.