Jagoba Arrasate: "Hemos empatado en un campo muy complicado"

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, compareció ante los medios tras el empate de su equipo frente a la Real Sociedad. El técnico recalcó la buena cara mostrada por sus jugadores para conseguir el punto en el Reale Arena: "Llevamos 3 partidos a buen nivel. Hoy ha sido diferente, hoy hemos sido un equipo más reactivo, tanto en Elche como contra el Alavés tuvimos opciones para ganar y hoy ha sido más contenter e incomodar a la Real. Nos hemos puesto por delante en la primera acción que hemos tenido de ataque y luego la pena es iniciar ese segundo tiempo con el gol en contra. A nivel táctico hemos hecho un gran trabajo y la predisposición del equipo ha sido muy buena. Hemos empatado en un campo que es muy complicado, le damos valor a este punto. Tenemos que seguir, esto va a ser muy largo, estamos mentalizados para trabajar; creo que llevamos tres semanas sumando y este es el camino".

Arrasate dio explicaciones acerca de su plan de partido: "Veníamos de jugar hace 3 días con 10 jugadores y hoy no estábamos para plantar un partido a la Real de ida y vuelta. Hemos planteado más un partido cerrado y tapando esas líneas de pase por dentro y creo que lo hemos hecho muy bien y le damos valor al trabajo, al punto y a todo. Esto no para aquí, el miércoles tenemos otro partido de Copa, el sábado Liga€ Hoy era lo que tocaba, porque yo creo que si hubiésemos ido a por la Real, no estábamos en las mejores circunstancias para hacerlo, y en ese intercambio de golpes seguramente ellos saldrían ganando, y por eso hemos hecho este planteamiento".