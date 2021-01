Un sitio para Javi Martínez

Pamplona – La aparición de Javi Martínez (Ólvega, Soria, 22/12/1999) en el once inicial por el que apostó ayer Jagoba Arrasate en el Reale Arena se convirtió en la gran novedad de la alineación de Osasuna, aunque no fue tanta la sorpresa porque el canterano, de 21 años recién cumplidos, ya había tenido minutos en los tres anteriores compromisos ligueros de los rojillos y en el duelo copero contra el Tomares –amén de haberse estrenado con el primer equipo en Segunda hace dos cursos y en Primera la temporada pasada–. Las bajas de Oier y Darko, por sanción y lesión, respectivamente, facilitaron el debut de Javi Martínez como titular en Liga, un estreno en el que el joven futbolista soriano reforzó el centro del campo del cuadro navarro y demostró que se ha ganado un sitio en el equipo. Arrasate pudo apostar por otros nombres y otro esquema, pero no le tembló el pulso a la hora de alinear a un canterano que aprovechó su oportunidad durante los 85 que aguantó en el campo, siendo el último de los cuatro cambios que hizo el técnico.

DNI

Nombre. Javi Martínez Calvo.

Edad. 21 años (22/12/1999).

Lugar de nacimiento. Ólvega (Soria).

Altura. 1,80 metros.

Dorsal. 28.

Demarcación. Centrocampista.

Contrato. Hasta junio de 2023.

Cláusula. 10 millones de euros.

Trayectoria. Llegó a las categorías inferiores de Osasuna en el primer año de cadete, aunque desde edad alevín había formado parte de las tecnificaciones rojillas, por lo que la actual es su octava temporada como jugador de la entidad navarra.

Debut con el primer equipo. El 31 de mayo de 2019 se estrenó con el primer equipo de Osasuna en un partido disputado en Córdoba, en el que el conjunto rojillo se proclamó campeón de Segunda.

Debut en Primera. El 19 de julio de 2020 disputó su primer partido en Primera: jugó 10 minutos en el 2-2 entre Osasuna y Mallorca en el Sadar.