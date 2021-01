El sábado, o el domingo

Pamplona – Osasuna se prepara para los escenarios –las consecuencias de la borrasca Filomena– que puede provocar el temporal de nieve en Pamplona y en el partido de mañana frente al Real Madrid (21.00) en El Sadar. Las previsiones meteorológicas hablan para el sábado por la tarde de acumulaciones de hasta cinco centímetros de nieve y que las precipitaciones pueden prolongarse desde las 19.00 horas hasta las 12.00 del domingo. Es decir, posible afectación del temporal al partido resulta más que evidente.

Osasuna ya tiene organizada una nutrida brigada de operarios para afrontar las labores de retirada de nieve del campo, si fuese necesario, porque todo dependerá de cómo se desarrollen las inclemencias, de su virulencia y de si se puede hacer frente a ellas u, obligatoriamente, si habría que esperar.

No hay por el momento una decisión oficial, porque no se han producido los acontecimientos, pero los escenarios que se manejan –que han trascendido desde la prensa de Madrid– señalan que en el caso de no poderse jugar el sábado, el encuentro se disputaría durante la jornada del domingo. En este supuesto, tampoco hay un horario determinado –las 12.00 y las 14.00 horas son algunos con los que se ha especulado– porque dependería del acondicionamiento del terreno de juego y hay muchos horarios libres en la jornada dominical.

Un aplazamiento del partido ante el Real Madrid supondría también que Osasuna debería cambiar el señalamiento de su partido con el Granada. El encuentro aplazado de la cuarta jornada estaba programado para el martes 12 a las 19.00 horas y Osasuna ya ha comunicado a la Liga que se tendrá que variar de fecha. Ese fin de semana no hay Liga porque se juega Copa.

hoy, el equipo a el sadar

Osasuna, que se entrenó ayer en Tajonar tras regresar de Girona, tuvo que ejercitarse en uno de los campos de hierba artificial porque el césped de los terrenos habituales de trabajo se encontraba helado. Hoy los jugadores cambian de horario para el entrenamiento y se entrenan desde las 18.00 horas a puerta cerrada en El Sadar. Luego habrá lista.

los datos

Cinco centímetros. Las previsiones anuncian para el sábado por la tarde precipitaciones de nieve sobre Pamplona con espesores de cinco centímetros. Los chubascos de nieve pueden continuar hasta el domingo.

Al domingo. Aunque no hay una postura oficial porque no se han producido los acontecimientos, si no se puede jugar mañana el partido se disputaría durante la jornada del domingo.

El aplazado del Granada. Si el partido con el Real Madrid cambia de fecha, Osasuna ya ha comunicado que también dererán cambiar el aplazado con el Granada, previsto para el martes 12 a las 19.00 horas.

los lesionados

Darko estará un mes de baja

Fractura en el peroné. Osasuna anunció ayer que Darko Brasanac estará entre cuatro y cinco semanas de baja al tener una fractura completa en el peroné de la pierna izquierda. El centrocampista sufrió un golpe en el partido contra el Elche y en la revisión de la contusión ósea con afectación trabecular se ha apreciado la fractura. A la baja de Darko se une la de Adrián, ya que el delantero sufre una nueva lesión muscular, una de grado I-II en el sóleo de la pierna derecha, por lo que se perderá los siguientes partidos. Lucas Torró trabajó ayer de forma parcial con el grupo y se espera que la próxima semana entrene con normalidad. Chimy sigue con su trabajo.