Zidane: "Estamos preparados para jugar en El Sadar"

La nieve y su influencia en el partido de este sábado ocupó buena parte de las reflexiones del entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane. El técnico aseguró este viernes en conferencia de prensa antes del entrenamiento vespertino que están "preparados" para afrontar el partido ante Osasuna. "Esperamos jugar, que el campo esté bien. Lo que pasará mañana no lo sabemos. Vamos a viajar estar tarde y preparar el partido como siempre. Va a ser un partido diferente por lo que está pasando. Si no se puede jugar, no jugaremos, ya está", declaró en la conferencia de prensa.

"Tenemos que viajar esta tarde, estar ahí y pensar en el partido de mañana, no hay más remedio. Son obligaciones, nos ajustamos a la ley como Real Madrid. Con el tiempo que tenemos, tendremos que viajar estar tarde", ha explicado sobre el adelanto del viaje hasta la capital navarra.

Zidane espera que los operarios de Osasuna hagan todo lo posible para la disputa del partido. "Es la primera vez que puede pasar esto en España con este temporal. Aquí, los jardineros han tenido mucho trabajo para que nosotros pudiésemos entrenar con normalidad. Todos estamos preparando el partido por si hay que jugar mañana", subrayó.

El entrenador francés indicó también que espera un partido con exigencia ante un Osasuna al que considera difícil. "Con los partidos que tenemos, sabemos lo que nos jugamos. Tenemos que hacer un partido completo en un campo complicado y un rival difícil. Tenemos que dar nuestra mejor versión, atacar y defender bien. Son muchos ingredientes para intentar sumar", continuó.

Zidane también relató en la conferencia de prensa cómo vivió estas últimas horas de incertidumbre mientras esperaba el resultado de su test tras mantener contacto estrecho con un positivo por coronavirus. "Estaba a la espera. Me ha dado negativo. Estábamos preparados por si pasaba algo, pero lo importante es que el equipo esté buen. Puedo viajar con el equipo y estar mañana", terminó.