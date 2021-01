Vicente Moreno: "La Copa me gusta, intentaremos pasar"

Barcelona – El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, afirmó este viernes después de la sesión en el RCDE Stadium que contra Osasuna, su rival en la Copa este domingo, el equipo necesita un partido que roce la perfección y poner toda su atención.

El técnico confesó que el encuentro ilusiona al vestuario catalán. "Jugar contra un equipo de superior categoría es motivante para todos, pero un partido puntual no lo podemos coger como referencia para ver dónde está el equipo. Sólo medirá el que tiene la capacidad de pasar la eliminatoria. Pero si ganamos, mejor porque después de las victorias todo el mundo el más feliz".

Sobre el favoritismo para esta eliminatoria, el técnico del Espanyol cree que no se puede decir que un equipo prevalezca sobre el otro. "Para unos seremos nosotros porque jugamos en casa y para otros Osasuna, que está en Primera".

Vicente Moreno apuntó que el Espanyol no puede descuidar ninguna competición. "No podemos hacer un planteamiento entre la Liga y la Copa del Rey que no sea flexible. Debemos buscar un equilibrio", señaló el preparador blanquiazul, que nunca ha escondido que la prioridad del equipo es lograr el ascenso a Primera.

En este sentido, el valenciano adelantó que hará rotaciones y mezclará futbolistas que han tenido minutos en la Liga y en la Copa del Rey. "Nos hemos tomado la Copa muy en serio hasta ahora, con independencia de las alineaciones. Siempre le hemos dado la máxima importancia. No me paro a pensar dónde se puede llegar, de momento, a la siguiente eliminatoria. Hay que centrarse ahora en poner toda la atención en el partido del domingo, vamos a intentar pasar y ya veremos", apuntó el entrenador.

"Posiblemente habrá una mezcla con jugadores que han tenido más minutos en Copa y otros en la Liga", explicó sobre las posibles novedades en la alineación de cara al partido de mañana. "Eso no quiere decir que no tengamos la máxima ilusión. Además, jugamos contra un Primera que, aunque no lo está pasando bien, siempre compite. Lo conozco bien. Tendremos que poner toda nuestra atención y hacer un partido rozando la perfección".

En el plano personal, Vicente Moreno se mostró muy feliz de poder disputar este torneo. "La Copa me gusta muchísimo. Antes veía fotos de entrenadores que lograron levantar el título y ganar uno con el Espanyol debe ser muy bonito", reflexionó el valenciano, con una gran trayectoria por ahora como responsable del banquillo periquito.