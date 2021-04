Los veteranos van los primeros a El Sadar

los veteranos del Club Atlético Osasuna inauguraron ayer por la tarde las visitas guiadas a El Sadar, que a partir de mañana se abrirá a los socios de la entidad. El presidente del club, Luis Sabalza, informa el club, ha ejercido de anfitrión y ha acompañado a los ex futbolistas rojillos en un recorrido que ha abarcado las zonas más relevantes de la reforma llevada a cabo en el estadio. La visita también ha contado con la presencia del director general, Fran Canal.

"Siempre es un placer acoger en la casa de todos los osasunistas a personas que han dado mucho por este club y que han defendido nuestros colores. No habían tenido la oportunidad de ver el estadio desde el último partido con público ante el Espanyol, cuando todavía estaba pendiente la mayor parte de la reforma, y la verdad que me ha emocionado mucho ver su reacción. Me han transmitido que les ha gustado mucho cómo ha quedado el estadio y para nosotros es muy importante", dijo Sabalza.

Por su parte, el vicepresidente de Osasuna Veteranos, Francisco Javier Bayona, ejerció de portavoz después de la visita guiada. "Ha sido todo un detalle del presidente que haya tenido la deferencia de dirigirse a la Asociación de Veteranos para invitarnos a una visita que además ha sido guiada personalmente por él. El campo me ha parecido precioso. Lo hemos visto sección por sección y está quedando de maravilla. Tiene unos espacios muy amplios. Antes se podían producir más aglomeraciones y ahora mismamente en las partes altas del estadio hay unos espacios muy amplios para poder pasear. Además, es un estadio en el que te pongas donde te pongas se ve de maravilla", señaló.

Mañana se iniciarán las visitas guiadas para los socios y simpatizantes de Osasuna. Por el momento, ya se han inscrito 2.560 personas, que tienen su día y hora asignada. La entidad ha organizado 22 grupos diarios de 17 personas, cumpliendo con las directrices de Salud.