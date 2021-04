Osasunistas de izquierdas

Hace no muchos años salió un libro titulado 'Futbolistas de izquierdas' de Quique Peinado. Retrataba a diferentes jugadores de fútbol que se habían posicionado políticamente apoyando a los diferentes partidos de izquierdas. No, aquí no vamos a hablar de política, pero sí del destroz que hizo el equipo rojillo justo por esa banda, la izquierda.

Encabezados por uno de los que últimamente siempre está entre los mejores, Kike Barja, el equipo de Arrasate destrozó los planes del Elche desde mediados de la primera mitad. Antes no había pasado mucho, pero el de Noáin encontró el hueco y fue escarbando, poco a poco hasta hacerlo una autopista. Que si un tiro lejano, que si un pase cortado...pero algo ya se barruntaba.

Por ahí comenzó a asomarse Manu Sánchez desde atrás. El cedido por el Atlético de Madrid es un caso muy parecido, por su estilo, al de Estupiñán. Claro que no tiene esa potencia física, pero es un jugador con un don para ir hacia delante. Le falta, obviamente, resolver algunos problemas defensivos. Por eso parece claro que un año más en Osasuna sería lo más recomendable para las tres partes. Ojalá se pueda dar, todo apunta a jugador importante en el futuro. Entre él y el de Noáin se guisaron y se comieron el primer gol rojillo.

Y el tercer invitado de esa banda fue variando. Unas veces apareció por ahí Rubén García para inventar alguna de sus maldades. Ya fuese un pase filtrado con efecto, un taconazo, o algo que el rival (y a veces el compañero) no se esperaba. Otra de las veces le ha tocado a Darko. De ahí salió el segundo gol de Osasuna. El serbio destrozó a Palacios y se plantó dentro del área, intentó el pase a Budimir, pero el defensa de adelantó y se metió el balón en propia puerta.

Otra victoria. 37 puntos. Salvación virtual conseguida (tal vez, se sabrá en el futuro, con esta puntuación sea suficiente) y ¿ahora qué? Pues a disfrutar sin agobios, a que algunos jugadores (Chimy) cojan minutos y seguir viendo a la banda de la izquierda haciendo travesuras.