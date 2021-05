"Osasuna se va a poner duro por Moncayola"

Que son varios los equipos que se han interesado por la situación contractual de Jon Moncayola (Garínoain, 13/5/1998) con Osasuna es un secreto a voces que no escondió ayer en los micrófonos de Onda Vasca Félix Taínta, uno de los socios de la agencia de representación que se ocupa de los asuntos del canterano rojillo, que también advirtió de la posición que, a su juicio, va a mantener Osasuna en este asunto: "Se va poner duro porque entiende que es un jugador de la casa, de mucho futuro y que puede ser capitán durante muchos años, además de ejemplo a seguir para los jóvenes que vengan en el futuro".

Taínta también habló del sentimiento de Moncayola y lo hizo explicando que "lógicamente el chico pertenece a Osasuna, está encantado de estar en el equipo de su tierra, le quedan tres años más de contrato y tiene una cláusula". El agente confirmó que el futbolista quedó tasado en 12 millones de euros después de la última renovación de su contrato, sellada hasta junio de 2024 en noviembre de 2019, apenas tres meses después de debutar con el primer equipo rojillo.

Varios equipos interesados Preguntado por si el Athletic se encuentra tras los pasos de Moncayola, Taínta no negó la mayor con rotundidad, pero ofreció su opinión personal sobre el asunto: "No sé si el Athletic está interesado o no, pero lo que puedo decir es que, si interesa, hay muchas formas de poder solucionarlo". Sin embargo, a continuación insistió en que "el tema es que Osasuna se va a poner duro porque entiende que tiene un jugador muy importante a nivel deportivo, de vestuario y de inculcar a los chavales los valores de lo que es ser de Osasuna, pero no sólo a los jóvenes de la cantera, sino también a los no tan jóvenes y de fuera que puedan venir en el futuro. Su idea es que sea un modelo como en su día lo fueron jugadores como Cruchaga o Patxi Puñal".

"Osasuna va a defender lo suyo", continúo, haciendo extensible la posición de Osasuna al supuesto interés de otros clubes. Y es que en las últimas fechas ha trascendido que Moncayola es del gusto de equipos de otras Ligas, como la italiana y la inglesa.

A Taínta no le sorprende que Moncayola tenga tanto mercado porque, según razonó, "el año pasado lo hizo francamente bien y creció mucho y este año ha sido el de su confirmación y sigue creciendo", sin olvidar que, "con la llamada de la sub-21, el Europeo que tiene y los Juegos Olímpicos, a los que entendemos que también va a ir, le convierten en un jugador con un potencial físico y técnico espectacular, y además es un chico muy humilde".