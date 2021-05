Arrasate: "Los derbis son partidos especiales que gusta ganar siempre"

Arrasate ha dicho esta mañana en Tajonar que encuentra motivaciones suficientes para el partido de este sábado frente al Athletic y que existe un claro aliciente para este tipo de choques de rivalidad. "Los derbis están descafeinados sin la presencia de público, sobre todo estos encuentros de rivalidad sana. Lo importante va a ser sacar un buen resultado. Los derbis son partidos especiales que gustan ganar siempre", ha explicado el entrenador rojillo en la conferencia de prensa en Tajonar. "Son partidos a los a la afición le gusta ganar".

"No nos estamos dejando llevar por tener dos derrotas", ha añadido sobre la situación que atraviesa el equipo con la permanencia asegurada. "A veces tienes un rival que te supera. Pero mañana queremos sacar nuestro mejor nivel. El Athletic es un equipo que le mete mucho ritmo y los de arriba están en su mejor momento. Tenemos que hacer un gran partido defensiva y ofensivamente. Nosotros somos ambiciosos y queremos quedar lo más arriba posible".

El entrenador de Osasuna, que ha destacado la importancia de lograr una renovación larga como la de David García, también ha señalado la normalidad con la que Jon Moncayola ha afrontado estos días previos a jugar en San Mamés frente al Athletic y ser uno de los jóvenes valores de la cantera rojilla siempre codiciados desde Bilbao. "A Moncayola lo he visto como siempre, tranquilo. Lo lleva todo con una normalidad tremenda. Si estamos hablando de un gran jugador, como persona es mejor".

Arrasate, que ha reconocido que no hay jugadores de la cantera que puedan dar el salto al equipo para estos últimos encuentros de Liga, también ha señalado Javi Martínez como otro de los elementos de la casa que se ha ganado estar en el primer equipo y ha lamentado que hay jugadores navarros en otros clubes que estén muy cerca de debutar en Primera. "El activo de Osasuna es Tajonar, pero hay jugadores navarros que están cerca de dar el paso a Primera y no están en Osasuna. Hay tres o cuatro jugadores en el Bilbao Athletic o en Sanse que son navarros y no están aquí y están en esa situación".