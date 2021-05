Marcelino no da pistas sobre Moncayola y Javi Martínez

Aún quedan unas cuantas semanas para que se abra el mercado de fichajes de verano, pero en el entorno del Athletic ya se habla de dos futbolistas que podrían llegar al conjunto rojiblanco para reforzar el centro del campo. En concreto, estos son los de Javi Martínez, que se ha despedido esta semana del Bayern de Múnich, y Jon Moncayola, jugador de Osasuna, rival el sábado del Athletic en San Mamés. Navarros y centrocampistas ambos, todo hace indicar que el club tratará de mover ficha por ellos. El que fuera jugador del Athletic llegaría libre, mientras que el precio del segundo es de 12 millones de euros, cantidad que figura en su cláusula de rescisión, toda vez que desde Osasuna han dejado claro que no negocian.

Marcelino García Toral ha echado balones fuera, algo lógico si es que el club está detrás de ellos para evitar torpedear las negociaciones, pero ha asegurado que se estudiarán las posibilidades de contar con los jugadores que aparezcan, se entiende que en el mercado. "Nuestra obligación es intentar lograr el máximo rendimiento de los jugadores que tenemos en la plantilla", ha asegurado el técnico, que ha pasado la papeleta a otras áreas del club: "Tenemos una dirección deportiva y otra económica que son los que marcan los márgenes en los que se debe mover el Athletic. Si se nos pide opinión daremos la nuestra, pero no es de nuestra incumbencia pedir o no pedir. Dentro de nuestro trabajo está planificar la plantilla, tendremos una opinión más importante en quién debe quedarse y estar aquí que en los que deben aparecer. El club estudiará las opciones de quienes aparezcan, que en el Athletic es fácil. Pero no me preocupa ni ocupa en estos momentos esa circunstancia".

PARTIDO ANTE OSASUNA

En otro orden de cosas, el técnico asturiano, que ha comparecido este viernes de manera telemática ante la prensa, se ha referido al objetivo de intentar lograr una segunda victoria consecutiva en liga, algo que no ha ocurrido en las 34 jornadas celebradas hasta la fecha. "Es un objetivo", ha reconocido antes de asegurar que, pese a ello, "tampoco es un objetivo muy alto". "Por ganar dos partidos seguidos en 38 jornadas no vamos a ganar el cielo, pero es el objetivo inmediato. Se nos ha escapado en diez posibilidades y ganar significaría sumar 10 puntos de 12 posibles habiendo tenido enfrentamientos con el Sevilla y el Atlético de Madrid. Eso haría aumentar el nivel de confianza del equipo", ha detallado.

Enfrente, eso sí, el Athletic tendrá a un Osasuna que si bien no se juega nada, es de esos rivales que le complican mucho las cosas al conjunto rojiblanco, como así ha quedado demostrado a lo largo de la temporada, ya que por lo general es ante los equipos de la parte media-baja ante los que peor han rendido los leones. Sobre su rival, Marcelino solo ha tenido buenas palabras: "Es un equipo rocoso que va a la presión alta con asiduidad, que presiona la pérdida, que busca ataques rápidos y que llega con mucha gente al área. Te exige permanentemente. Es un equipo alegre, dinámico y que me gusta lo que ofrece. No especula mucho".