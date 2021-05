Los dueños del fútbol

En un párrafo

En la polémica sobre la fallida Superliga europea se ha colado una interesante cuestión judicial que debería tener consecuencias legales: un Juzgado de Madrid ha solicitado al Tribunal de la Unión Europea (TJUE) que dictamine si la FIFA y la UEFA tienen el monopolio del fútbol. Y, si es así, si eso no supondría incurrir en "un abuso de posición dominante". Dicho de otra manera: si unos particulares (varios clubes) se ponen de acuerdo para hacer un torneo particular entre ellos (como una Superliga), ¿quiénes son la FIFA y la UEFA para prohibirlo y para sancionar a quienes lo intenten? ¿Quién les ha dado la patente de este deporte? Porque, llevando ese argumento al extremo, UEFA y FIFA podrían prohibir –o cobrar derechos de autor (o de uso)– todo torneo que se juegue al margen de las federaciones, incluidos los de barrio. Como si el fútbol fuera de su propiedad. Y no, no lo es.