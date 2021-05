A Budimir sólo le hace falta una ocasión

Pamplona – Ante Budimir volvió a marcar por tercera jornada consecutiva (acumula cuatro tantos en los tres últimos compromisos de Osasuna), pero lo más sorprendente del asunto es que lo hizo en el minuto 75 y en el primer remate del conjunto navarro a portería en un partido en el que, hasta ese momento, los rojillos se habían dedicado casi en exclusiva a resistir las continúas embestidas del Atlético. Pero el croata prolongó su particular idilio con el gol al conectar un soberbio testarazo que le confirma como el máximo artillero de su equipo (lleva 11 tantos en Liga, 12 contando el que anotó en Copa) y en el pichichi de la Liga con la cabeza (lleva 7, por los 6 de Benzemá y los 5 de En-Nesyri).

El delantero de Osasuna pudo engordar sus registros y elevar su cotización (está cedido por el Mallorca, con el que el club navarro pactó una opción de compra no obligatoria de 8 millones de euros al término del ejercicio) gracias al VAR. Y es que el árbitro, Juan Martínez Munuera, no concedió el tanto en primera instancia.

Osasuna se adelantó en el marcador en el minuto 75 gracias a un soberbio testarazo de Budimir, que concretó la primera oportunidad de la que dispuso su equipo en el choque de ayer. La acción comenzó con una apertura de Jon Moncayola a la banda izquierda, en la que apareció Rubén García en una de sus escasas apariciones ofensivas en un duelo en el que actuó como lateral izquierdo de una defensa de cinco. El valenciano controló el balón, levantó la cabeza y se inventó un centro medido. El resto lo hizo Budimir, que les ganó la espalda a Felipe y Lodi para conectar un remate de cabeza que Oblak acertó a despejar, pero lo hizo cuando el balón ya había entrado en su portería.

Aunque el croata lo vio tan claro que comenzó a celebrar el tanto, lo cierto es que la acción estuvo a punto de quedarse en un gol fantasma, porque el colegiado no lo concedió e indicó que continuara el juego. Sin embargo, fue cuestión de segundos que desde el VAR, dirigido por José Luis Munuera Montero, le indicaran que el balón había entrado.

Con su diana, Budimir adelantó a Osasuna a escasos 15 minutos del final del encuentro y, por ende, puso de los nervios a los futbolistas del Atlético, en especial al defensa central montenegrino Stefan Savic, con el que ya había protagonizado un pequeño rifirrafe unos minutos antes y con el que siguió a la gresca dialéctica (no llegaron a las manos) hasta que ambos fueron amonestados. Cuentan que en el vestuario continuaron con su intercambio de opiniones, pero la cosa no pasó a mayores. O, al menos, el árbitro no reflejó nada en el acta, salvo sus amarillas, el gol de Budimir y la agónica victoria del Atlético.

Las cifras

11

Goles en Liga

Budimir anotó ayer su undécimo gol en Liga con la elástica de Osasuna. El croata marca cada 145,9 minutos, un gran promedio.

7

De cabeza

El pichichi de Osasuna en Liga es también el máximo goleador de la Liga con la cabeza, por delante de Benzema (6).