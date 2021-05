Braulio Vázquez: "No queremos vender"

El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, ha comparecido esta misma mañana en una conferencia de prensa telemática para presentar la amplicación de contrato de Juan Pérez con el club navarro hasta junio de 2024, pero también para hablar de la planificación para la próxima temporada. Y, en plena ola de rumores del interés que han despertado en otros equipos varios de los integrantes de la actual plantilla (Moncayola, Lucas Torró, Aridane€), el gallego ha dejado una afirmación que ha destacado por encima del resto: "No queremos vender".

Braulio ha puntualizado a este respecto que, "no es algo que diga yo, sino que lo vamos a refrendar con hechos, porque esperamos mantener el bloque y reforzarnos en la medida de nuestras posibilidades con algo que nos pueda hacer crecer como lo estamos haciendo hasta ahora". En este sentido, ha reconocido haber recibido alguna propuesta en las últimas fechas, desechadas todas ellas porque no se acercan, ni de lejos, a las cláusulas de los futbolistas deseados. Y se ha explicado: "Algunos ponen cláusulas de 50 y 100 millones, pero luego venden por menos, mientras que nosotros vamos a refrendar que queremos mantener el bloque no negociando".

Sobre Ante Budimir, pichichi de Osasuna con 11 goles en Liga y convocado con Croacia para disputar la Eurocopa este mismo verano, Braulio ha explicado que "la situación está igual, pero sigue haciendo goles". El croata llegó cedido a Pamplona hasta el final del presente ejercicio y los rojillos pactaron con el Mallorca, entidad con la que Budimir tiene contrato hasta junio de 2023, una opción de compra voluntaria de 8 millones de euros que el club navarro tendrá que ejecutar antes del 30 de junio si quiere hacerse con sus servicios.

"El gol se paga", ha dicho el director deportivo de Osasuna, que ha vuelto a pedir tiempo para saber con qué recursos económicos va a contar el club para planificar el próximo curso. "Dependemos del dinero de la televisión, del puesto que ocupemos esta temporada y también de la presencia o no de público en las gradas a partir de agosto. En unos diez días tendremos una visión más clara para saber qué hacer". En cualquier caso, ha dejado claro que Budimir sabe desde hace tiempo que Osasuna quiere que siga en Pamplona, aunque habrá que ver si el club está en disposición de pagar 8 millones de euros por él.

Sobre el resto de la plantilla ha señalado que hay jugadores, sobre todo los que acaban contrato, que ya conocen su futuro, "pero ahora no es el momento de hablar", y sobre sí mismo ha reconocido que, "cuando las cosas van bien, algún canto de sirena te llega, pero no pasa nada, suelo ser bastante fiel".