Budimir inicia por su cuenta y acaba con todos

pamplona – Ante Budimir es el hombre que reclamó atención en la primera sesión de trabajo con vistas al partido en Vitoria, frente al Alavés. El delantero croata, citado para el encuentro con el Valencia pero no utilizado a la postre, continúa con unos entrenamientos especiales buscando quizás una puesta a punto mejor. Budimir estuvo realizando ejercicios junto a uno de los readaptadores –carreras, toques de balón, remates a puerta–, para luego incorporarse al grupo en la disputa del partidillo final en medio campo. En esta participación, el atacante se empleó con normalidad y empeño, lo que ratifica que no hay aparentes problemas físicos importantes que impidan de nuevo ser alineado –Budimir no ha participado en los encuentros contra el Cádiz y el Valencia y además se perdió los tes compromisos internacionales de clasificación para el Mundial con la selección de su país–. El técnico rojillo, Jagoba Arrasate, estuvo charlando distendidamente con el futbolista antes de su inclusión en el partidillo.

El resto de integrantes de la plantilla se ejercitó con normalidad en la primera sesión tras la jornada de descanso del martes. El entrenador ha contado con todos los jugadores de la plantilla a excepción de Kike Barja. El canterano, que se dejó ver en el campo de entrenamiento siguiendo las evoluciones de sus compañeros, continúa con su programa de trabajo personal para recuperarse de la lesión en la planta del pie derecho, percance que se produjo en el segundo partido de Liga, en El Sadar frente al Celta (0-0). Los plazos para la reaparición del canterano –uno de los hombres que empezó más en forma la temporada– no están definidos al ser una lesión peculiar.

Arrasate, de todos modos, cuenta con 26 jugadores para afrontar el partido contra el Alavés y, en consecuencia, personal de sobra para buscar alternativas, si quiere, y agitar el grupo tras el varapalo frente al Valencia (1-4). Con semejante batallón, el técnico rojillo se está viendo obligado a realizar descartes a pesar de lo extensas que pueden ser las convocatorias, y para el último partido, se quedaron en la grada Jonas Ramalho, Jaume Grau y Barbero.

La plantilla se entrena de nuevo esta mañana en Tajonar antes de acudir a las 13.00 horas a realizar la tradicional ofrenda a San Francisco Javier, un acto de inicio de curso que se recupera después del paréntesis obligado por las medidas anti covid.