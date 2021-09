Kike García: "Nos han pillado de un pelotazo cuando mejor estábamos"

pamplona – Kike García, goleador osasunista ayer ante el Betis, Kike García, admitió al término del encuentro que la derrota "es un palo duro" que llegó cuando mejor estaba el equipo en la segunda parte.

"De un pelotazo nos han pillado cuando estábamos mejor en la segunda parte que en la primera", explicó el delantero de Motilla del Palancar sobre el 1-2 obra de Juanmi a pase de Montoya. "Estamos hablando de jugadores de mucha calidad", afirmó.

El delantero rojillo declaró: "En la primera parte nos ha costado más porque estábamos más separados. En la segunda, hemos ajustado más y hemos tenido ocasiones como la de Darko y la mía". Se lamentó que les pillaron "en un cambio de orientación y de un desajuste ha venido el segundo gol cuando no pasaba nada".

Para Kike García, el cuarto partido sin ganar en El Sadar y la segunda derrota consecutiva fue un jarro de agua fría "más que nada porque queríamos ganar por la afición, por el premio de ganar en El Sadar y es un palo".

No obstante, el atacante de Osasuna tuvo premio con su primer tanto ante la afición en El Sadar. "Es una pasada. No se puede explicar porque es una sensación que dura cinco o diez segundos que no sabes qué haces", describió el conquense, cuyo gol rompía una racha de cinco años sin marcarle al Betis.

El delantero tenía ya la mente puesta en el encuentro ante el Mallorca: "El domingo tenemos otra oportunidad contra un rival duro". Y deja a un lado los quejas: "Lo hemos intentado y cabeza alta".