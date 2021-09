Osasuna gana en Mallorca y logra un pleno fuera de casa (2-3)

Osasuna encadenó en Mallorca su tercera victoria a domicilio consecutiva, por 2-3 con goles de Cote en la primera parte e Íñigo Pérez y Javi Martínez en la segunda.

Ficha técnica:

El final del duelo fue trepidante, con un penalti señalado en el tiempo de prolongación a favor del equipo balear que fue anulado por el VAR por un fuera de juego previo de Ángel.El conjunto de Jagoba Arrasate no sabe lo que es perder lejos de El Sadar y demostró en Son Moix que es un rival muy difícil de superar. Se puso con ventaja por medio de Cote y remontó un 1-2 (marcaron Dani Rodríguez y Fer Niño por el Mallorca) con goles de Íñigo Pérez (min.57) y Javi Martínez (m.88).El conjunto rojillo, que este domingo vistió de verde, se adelantó en el marcador en el minuto 8 con un zurdazo inapelable de Cote Valdés ante el que nada pudo hacer Greif.La ventaja en el marcador de los visitantes reflejaba lo que estaba ocurriendo sobre el césped, con un Osasuna dominador, vertical, buscando en todo momento la portería rival, y un Mallorca más apagado y con problemas para frenar la ofensiva del conjunto navarro.El desajuste local lo arregló Dani Rodríguez con un cabezazo que pilló desprevenida a toda la defensa rival (m.11).El futbolista gallego mostró muchas tablas en el aérea al molestar la visión del meta Herrera en un balón que llegaba llovido, primero, y buscar el espacio justo para cabecear a la red, después.El equipo de Jagoba Arrasate, con rotaciones y en el que debutó en el once titular el argentino Chimy Ávila, no cejó en su empeño de buscar la meta de Greif. El sustituto de Manolo Reina bajo los palos salvó a su equipo en un par de ocasiones, la más clara, un zapatazo de Moncayola (min. 12) que Greif desvió al córner.El meta eslovaco, sin embargo, nada pudo hacer ante el fenomenal golpeo de Íñigo Pérez en el lanzamiento de una falta directa (min. 57). La pelota se coló por el ángulo izquierdo de la portería haciendo inútil la estirada de Greif.Poco antes, el surcoreano Kang In Lee, que firmó una buena actuación, aunque en menor grado que el partidazo que hizo la pasada jornada en el Bernabeú, dejó su puesto al marfileño Lago Junior. Después, Fer Niño, lesionado, fue sustituido por Abdón Prats.Los dos equipos no renunciaron al triunfo en la segunda mitad. El Osasuna fue más cauto en sus incursiones en ataque, aunque no cesó en su empeño de buscar los tres puntos y el Mallorca, sin bajar el ritmo, también peleó por sus opciones.Esa fe en la victoria del conjunto navarro le dio frutos a dos minutos del final con el gol de Javi Martínez.Sin embargo, el Mallorca pudo empatar en el tiempo de prolongación. El colegiado señaló un penalti en el área visitante que fue anulado por el VAR cuando Dani Rodríguez se disponía a lanzarlo. El videoarbitraje apreció un fuera de juego previo.Fue un final cruel para el equipo de Luis García Plaza, que siempre dio la cara y que no está teniendo suerte con las lesiones. El último en caer, Fer Niño.Greif; Sastre, Valjent; Oliván, Costa; Lee Kang In (Lago Junior, min. 57), Babá, Salva Sevilla (Ruiz de Galarreta, min. 86), Dani Rodríguez; Amath (Ángel, min. 86) y Fer Niño (Abdón Prats, min. 61).Herrera; Areso (Nacho Vidal, min. 82), Aridane (Unai García, min 69), David García, Cote (Manu Sánchez, min. 80); Javi Martínez, Moncayola, Oier, Íñigo Pérez (Rubén García, min. 69); Chimy Ávila (Kike García, min. 69), Darko.: 0-1, min. 8: Cote; 1-1, min. 11: Dani Rodríguez; 2-1, min. 48+: Fer Niño; 2-2, min. 57: Íñigo Pérez; 2-3, min. 88: Javi Martínez.: Ortíz Arias (Comité Madrileño). Amonestó a Fer Niño (min. 20) y Ruiz de Galarreta (min. 97), del Mallorca; y a Aridane (min. 14), Oier (min. 74) y Unier García (min. 93), por Osasuna.: Partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga disputado en el Visit Mallorca Estadi ante 9.359 espectadores.