Abierta la cesión de abonos para poder reducir al aforo de El Sadar al 75% contra el Cádiz

Osasuna mantendrá, de cara al compromiso del próximo domingo en El Sadar ante el Cádiz las medidas de contención de aforo tomadas en el encuentro ante el Athletic Club disputado en el día de ayer. El objetivo es poder cumplir con la orden dictada por el Gobierno de Navarra a petición del Consejo Interterritorial de Salud que limita el aforo de los estadios durante el mes de enero a un máximo del 75%. De esta forma, el club continuará con la supresión de pases y además no se venderán entradas para el encuentro ante el conjunto gaditano.

Los socios que no vayan a acudir al encuentro pueden ceder su abono al club en el Área del Socio de la web desde este mismo momento, para que de esta forma se pueda ir controlando adecuadamente la reducción de aforo hasta garantizar que se cumple con la limitación del 75%. Ante el Athletic Club, por ejemplo, fueron más de 1.000 los socios que no acudieron ni comunicaron su ausencia, por lo que otros colectivos afectados por la reducción de aforo no pudieron asistir al encuentro. Por ese motivo, el club solicita que quienes no vayan a ir al partido cedan su abono. Lo podrán hacer en la web hasta poco antes del comienzo del encuentro y también los mayores de 60 años, o quienes no dispongan de Área del Socio, en las oficinas del club o de forma telefónica (948152636) el día 7 de enero de 9.30 a 13.30 horas.

Los socios que no puedan acudir al partido y cedan su abono recibirán como compensación la parte proporcional del abono pagado a principio de temporada. El importe se acumulará hasta final de temporada, momento en el que el socio podrá elegir si lo destina a la renovación de su carnet o bien si desea que se le abone en metálico.

Con estas medidas, el club espera cumplir la norma indicada desde el Gobierno de Navarra sin necesidad de tener que tomar medidas adicionales limitando la asistencia a nuevos colectivos. En cualquier caso, y dependiendo de cómo evolucione el número de cesiones, la entidad podría tomar nuevas medidas restrictivas. Del mismo modo, si la cesión de abonos supera la cantidad necesaria, el club permitirá a algunos de los colectivos afectados (canteranos, entrenadores, clubes convenidos, empresas, entidades sociales, etc) el acceso al estadio previa comunicación por parte de la entidad.