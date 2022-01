Aridane, en la agenda de Bordalás para reforzar al Valencia

El Valencia busca un nuevo central en el mercado invernal y, Aridane Hernández, defensor de 32 años de Osasuna, es del gusto de Bordalás, si bien el club che tendría bastante avanzado el fichaje de Álvaro González, aunque parece haberse enfriado en las últimas horas.

Osasuna no cierra la puerta a la salida del defensa canario, siempre que llegue una oferta suficientemente jugosa que por el momento no ha arribado, aunque varios medios levantinos aseguran que podría producirse en los próximos días. El Valencia quiere una cesión hasta final de temporada y el club navarro incluir una opción de compra. La opción no disgusta a José Bordalás, que ya quiso en su día a Aridane para el Getafe, club que puso sobre la mesa una oferta que rondaba los 4 millones.

Además, el Valencia quiere un centrocampista y deberá fichar a un nuevo lateral diestro si Daniel Wass termina fichando por el Atlético de Madrid. De momento, el club de Mestalla se ha opuesto a su salida y pretende que termine su contrato. No obstante, el danés habría amenazado con no volver a jugar si el Valencia no facilita su salida al Atlético de Madrid.

Aridane Hernández, que tiene contrato hasta 2023 con una cláusula de rescisión que asciende a 12 millones de euros, ha visto lastrada su importancia en la plantilla de Arrasate por sus problemas musculares, y solo ha jugado 7 partidos esta temporada, uno solo desde finales de septiembre, en Copa ante el San Agustín de Gaudalix. Si el canario marchara a Valencia, Osasuna aceleraría la incorporación de otro central en la ventana invernal de fichajes.