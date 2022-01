Arrasate, de vuelta en Tajonar

pamplona – Jagoba Arrasate se incorporó ayer por la mañana a los entrenamientos en Tajonar después de un periodo de baja por covid que le ha impedido estar con el equipo en los tres últimos partidos, todos la semana pasada, dos de Liga y uno de Copa. El técnico rojillo estuvo con sus jugadores en la fría mañana de trabajo en las instalaciones. Los futbolistas saltaron a los campos de Tajonar pasadas las 10.45 horas, cuando las zonas más sombrías de los terrenos de entrenamiento presentaban todavía una capa blanca por las bajas temperaturas.

En la sesión de entrenamiento no participaron con el grupo Aridane, Kike García, Lucas Torró y Jesús Areso, que se se ejercitaron de manera individual. Aridane continúa recuperándose de sus problemas musculares en la pierna derecha, mientras que Kike García, que sufrió una fractura del tabique nasal en el encuentro ante el Cádiz, no puede incorporarse al grupo, por lo que estuvo corriendo por su cuenta en uno de los campos. Lucas Torró no participó tampoco por una fisura costal, mientras que Areso prosgue con el proceso de rehabilitación tras la intervención a la que tuvo que ser sometido para reparar una fractura del extremo distal del peroné derecho. En el entrenamiento sí estuvo Javier Ontiveros, que ha podido reincorporarse al grupo tras haber superado la gastroenteritis que le impidió estar presente en el último partido ante el Cádiz y también en el entrenamiento del lunes. También trabajaron con el grupo Unai Dufur e Iker Benito, los jugadores del filial que ya se están incorporando de forma habitual a los entrenamientos del primer equipo y que también han entrado en alguna convocatoria para la Liga. La plantilla se vuelve a entrenarse esta mañana desde las 10.30 horas.

