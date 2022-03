"No haya nada decidido sobre Oier e Íñigo"

pamplona – El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, anunció ayer que están en conversaciones con Oier Sanjurjo e Íñigo Pérez, que finalizarán su contrato en junio, para "darles voz y tomar una decisión más pronto que tarde", sin que todavía haya "nada definitivo". Oier es un histórico de la primera plantilla y del club que está teniendo poca participación esta temporada, mientras que Íñigo es otro elemento importante para el equipo más allá de sus participaciones, que no están siendo muchas. Su continuidad no es segura.

En una entrevista concedida a Efe, el técnico rojillo trató de otras cuestiones de actualidad y también se refirió a Roberto Torres, que termina su vínculo con el equipo el próximo año (2023), de quien reconoce que "ha perdido el protagonismo de los tres primeros años, en los que demostró ser un jugador capital".

Arrasate mostró su alegría por la ampliación del contrato del Chimy Ávila. "Es una gran noticia; la prueba palpable de que el jugador quiere quedarse aquí, y de que la entidad puede abordar una operación de estas características", dijo. "Cada vez está mejor. Se está acercando a esa versión que nos mostró durante los seis primeros meses, y creo que hay que celebrarlo", considera sobre un futbolista al que valora como "un luchador y un ganador que cuenta con un gen que influye en los demás, algo verdaderamente reseñable".

El fichaje más caro de la historia del club (8 millones), Ante Budimir podría volver a la titularidad este sábado frente al Levante, para engordar sus registros de cara a puerta tras una primera vuelta en la que "no hemos podido contar con él por su lesión de pubis", por lo que espera que en lo que resta de competición "sea relevante y haga goles".

"Creo que habrá pocas incorporaciones, pero para mejorar debemos acertar en las que hagamos, independientemente del precio", explicó sobre el mercado veraniego en el que Osasuna realizará algún movimiento.

Osasuna acumula 35 puntos en la clasificación, y Arrasate cree que tal vez les falte una victoria para cerrar su presencia un año más en Primera. Después "habrá tiempo de hablar de otras cosas, pero queremos ser ambiciosos y terminar lo más arriba posible".

"De la permanencia a Europa hay mucho trecho. Meter el morro es complicado, por lo que intentaremos mantener nuestra forma de ser, de hacer y de conectar con la gente, pero sin descartar nada", opinó sobre los objetivos a corto plazo.

El Sadar fue nombrado Mejor estadio del mundo en 2021 por la web Stadium Database, galardón que celebra. "Es una alegría que se mencionen aspectos positivos de Osasuna tras alguna noticia desagradable que hemos tenido en los últimos tiempos".

Arrasate reconoce que su profesión es una de las más estresantes durante los días de partido, algo que le empuja a escaparse a la Sierra de San Donato, un lugar "donde puedo estar tranquilo y pensar sobre mis cosas".

"Es cierto que perdemos pelo, pero hay gente que me dice que en cuatro años no he cambiado y seguro que será de la buena salud adquirida por todos los éxitos del equipo", indicó sobre la tensión competitiva de su vida, a lo que añade: "En el fútbol o vives el presente a tope, o si te desvías un poco te la pegas. Hay que disfrutar y sufrir del momento".