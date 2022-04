Enrique Martín Monreal, la leyenda de Osasuna plasmada en un libro

El libro Enrique Martín Monreal, leyenda de Osasuna ya es una realidad. El tafallés Miguel Zubiri recogió ayer los primeros ejemplares de la publicación que en un par de semanas será presentada y puesta a la venta en doce librerías navarras. Se trata de un reconocimiento a una figura clave del club rojillo que ha hecho historia tanto en su época de jugador como de entrenador.

El autor es Miguel Zubiri Luna (Tafalla, 1953), un apasionado de Osasuna. "Ya tenía en mente para acabar hacer un libro de Osasuna. A raíz de los actos programados para el centenario –monolitos en lugares simbólicos, la escultura Sentimiento-Sentimendua, el libro que se regaló a los socios–, me vino la idea. Voy a hacer de una leyenda de Osasuna: Enrique Martín Monreal", explica. En noviembre de 2021 lo tenía acabado.

Dice "para acabar" porque es su tercer libro. Zubiri, gran aficionado del ciclismo y la pelota, ha publicado Historia de la pelota vasca en Tafalla (Altaffaylla, 2020) y Txente, historia del ciclismo en Tafalla (Altaffaylla, 2012), sobre Chente García Acosta.

El tafallés es socio de Osasuna desde 1977 y desde siempre la ha gustado recolectar noticias y fotos de los rojillos. Además, tiene un Txoko Osasunista en su domicilio con cientos de imágenes, bufandas y objetos vinculados a la entidad rojilla. En ese lugar recibió a protagonista del libro: "Le expliqué toda la historia. No me puso ninguna pega y me dijo que adelante", recuerda.

"Para mí se han olvidado de una leyenda de Osasuna, por no decir la mayor leyenda. Este libro es un reconocimiento a su larga trayectoria como jugador y entrenador de Osasuna", subraya Zubiri acerca de Enrique Martín. Incide en que "ha estado toda su vida ligado al club y el objetivo es reconocerle los méritos y lo que ha aportado a Osasuna".

Miguel Zubiri: "El objetivo es reconocer a Enrique Martín los méritos y lo que ha aportado a Osasuna"



Zubiri comenta que "el libro se basa en su trayectoria como jugador, que formó parte del mejor tridente de ataque de Osasuna con Iriguíbel y Echeverría". Y afirma que "como entrenador, estamos vivos gracias a él. Osasuna igual habría desaparecido". Enrique Martín es el segundo técnico que más partidos ha dirigido en la historia osasunista con 191, ránking que lidera Pedro Mari Zabalza (340).

Es en sus etapas en el banquillo cuando la bruja de Campanas protagonizó los llamados milagros de Martín. El primero data de la temporada 1996-1997. "Evitó bajar a Segunda B, ganando cuatro de los últimos cinco partidos", relata Zubiri.

"En la 2014-2015, recién estallado el caso de corrupción, estábamos a punto de bajar cuando cogió el equipo. Con la deuda que había acumulado el club, si se baja no sé dónde estaría Osasuna", admite el tafallés sobre el segundo milagro, que culminó Javi Flaño con el gol en el 90 al Sabadell. La tercera gesta es el ascenso al año siguiente con un equipo plagado de canteranos.

En las más de 160 páginas de Enrique Martín Monreal, leyenda de Osasuna, también hay espacio para las etapas como entrenador en otros clubes como Leganés, Nástic o Numancia. Zubiri resalta "los recibimientos con pancartas" las tres veces que dirigido un partido en El Sadar con otro escudo.

"Ha sido el único que ha subido con Osasuna como jugador y entrenador. Ha tenido reconocimientos de todos, pero del club no", señala el autor. "Ha sido una persona importante en que Osasuna, que significa salud, haya llegado con buena salud al centenario", sentencia