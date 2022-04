Eduardo Azanza, CEO de dasGate: "La idea es que en el partido ante el Real Madrid el sistema de acceso biométrico se extienda a otros sectores"

Gran parte de los socios de la puerta 7 del estadio de El Sadar se han encontrado al entrar con el nuevo sistema de acceso que ha habilitado Osasuna y dasGate de reconocimiento facial, el primero que se utiliza en un campo de fútbol, y que, de cara al partido contra el Real Madrid, del próximo miércoles 20 de abril, esta vía de entrada se extienda a otros sectores del feudo rojillo.

El CEO de dasGate, Eduardo Azanza, ha reconocido que la respuesta ha sido "muy buena. Es la primera iniciativa que se hace en un campo de fútbol a nivel mundial. Es un trabajo de cuatro años con LaLiga y con los clubes y se está viendo el resultado en esta primera prueba siguiendo protocolos, pero la idea es que en el partido ante el Real Madrid se extienda a otros sectores para que los socios que quieran puedan registrarse y entren como lo están haciendo aquí, evitando el carnet, las colas y manteniendo todos los derechos que tenían con el club, que se puede entrar de la manera antigua también".

La entrada al campo, que ha acaparado la atención de curiosos, ha terminado con una valoración positiva. Según el propio Azanza no ha recogido "opinión en contra. Se nos reconoce, como lo hace nuestra madre, por la cara y no con una contraseña. La tecnología hoy es muy segura, y cuando utilizamos aquí el reconocimiento facial no se guarda ningún dato. Estamos viendo que es un sistema súper fluido".

Este nuevo sistema de acceso, voluntario, se une al resto de maneras de acceder a El Sadar que seguirán plenamente operativas, al igual que la cesión del abono que podrá seguir realizándose como hasta ahora. "La pregunta que más se repite es si un socio puede dejar su abono. Y la respuesta es que sí, porque se mantienen todos los derechos que tenía el club en cesión de abono y, de hecho, se habilitará un mecanismo para que la cesión no sea física. Si prestas el abono no tienes que quedar con esa persona, le mandas el enlace, se registra y ese día entrará él en el campo", finaliza Azanza.